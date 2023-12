Kerstconcerten met projectkoor en ensemble, onder meer in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Deze maand verzorgt stichting MPH vier Passion-achtige uitvoeringen met als thema ‘Be born in me’. Een van de concerten vindt plaats Tweede Kerstdag vanaf 10.00 uur in Nieuw-Lekkerland.

Het nieuwe programma is geschreven voor koor- en samenzang, verteller, band, strijkers en koperblazers. Muzikale leiding is in handen van Matthijs Hoogendijk uit Wijngaarden.

Het circa 60-koppige projectkoor zingt hedendaagse kerkliederen, gospels en worship. De bezoekers kunnen meezingen met opwekkingsnummers en bekende, traditionele Kerstliederen, die in een nieuw, symfonisch jasje zijn gestoken. Verteller Bram van Binnendijk neemt de toehoorders mee in het Kerstverhaal. De tekst en de muziek lopen in elkaar over en nemen de luisteraar vanaf de allereerste noot mee in deze muzikaal meeslepende voorstelling.

Het eerste concert wordt zaterdag 16 december om 19.30 uur gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de Kerkweg 3 in Nieuwendijk. Zondag 17 december verzorgt Stichting MPH het programma tijdens twee Sing-ins in de Gereformeerde kerk aan de Middeldiepstraat 6 in Sliedrecht. De Sing-ins beginnen respectievelijk om 16.00 en 19.00 uur.

Op Tweede Kerstdag, maandag 25 december, sluit de stichting de concertreeks af met een optreden in de Maranathakerk aan de Mattenbies 1 in Nieuw-Lekkerland, aanvang 10.00 uur. Alle concerten zijn een half uur voor aanvang gratis toegankelijk. Na afloop zal er een collecte worden gehouden. Meer informatie is te vinden op www.stichtingmph.nl.