Brieven tegen onrecht schrijven in de bibliotheek van Sliedrecht

12 minuten geleden

Nieuws 72 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLIEDRECHT • In Bibliotheek AanZet aan de Scheldelaan 1 in Sliedrecht gaan mensen op zaterdag 10 december, tijdens de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, samen brieven schrijven tijdens de Write for Rights actie van Amnesty International.

Tijdens Write for Rights schrijven mensen brieven naar de autoriteiten van verschillende landen om hen onder druk te zetten de mensenrechten van bepaalde mensen te verbeteren. Mensen kunnen dit samen doen, maar ook thuis of online.

Dit jaar komt Amnesty International onder andere in actie voor Chaima Issa uit Tunesië, die kritiek had op de president van het land en daarvoor tientallen jaren gevangenisstraf riskeert.

Ook voert Amnesty International actie voor Uncle Pabai en Uncle Paul, twee gemeenschapsleiders uit de Torres Strait-eilanden in Australië. Zij zetten zich in tegen de effecten van klimaatverandering op hun gemeenschap en cultuur.

Voor deze twee mensen en anderen komen de briefschrijvers rond 10 december wereldwijd in actie. De schrijfactie duurt van 12.00 tot 17.00 uur.