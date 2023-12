IJsdansen terug bij Kunstrijvereniging De Drechtsteden

ma 4 dec. 2023, 09:43

DORDRECHT • De discipline ijsdansen is terug bij Kunstrijvereniging De Drechtsteden. De Dordtse vereniging is in november gestart met lessen/trainingen ijsdansen en zal de officiële verenigingsnaam Kunstrij- en IJsdansvereniging weer eer aan doen.

De discipline ijsdansen is populair en wordt steeds populairder. Met de komst van het ijsdanspaar Maksym Nikitin en Aleksandra Nazarova heeft de Dordtse vereniging sinds enige tijd twee topcoaches voor deze discipline in huis. Als ijsdanspaar reden zij op de Olympische spelen in 2018 en 2022.

Maksym en Aleksandra bieden kunstrijders van de eigen vereniging en andere kunstrijverenigingen de kans om met deze discipline kennis te maken. Zij zullen op de Optisport Sportboulevard trainingen gaan verzorgen in de vorm van acht weken durende workshops.

De workshop is toegankelijk voor iedereen, die lid is van een kunstrijvereniging, schaatslessen volgt en de vaardigheden beheerst behorend bij diploma E. Er zijn mogelijkheden om te trainen voor zowel solo ijsdansen als ijsdansen als paar.

Voor wie nog moet starten met schaatslessen heeft de vereniging een uitgebreid lesaanbod. Alle informatie is te vinden op de website www.ddd-kunstrijden.nl.