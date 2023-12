Molenlandse raad blij met scherpe reactie gemeente op begrotingstekort Waardlanden

ma 4 dec. 2023, 08:12

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden is blij met de scherpe en sterk ingestoken reactie van de gemeente Molenlanden op het miljoenentekort van afvalbedrijf Waardlanden in 2023. “Het is een hele goede brief”, stelde onder meer CDA’er Wout de Jong tijdens de commissievergadering van donderdagavond.

De Molenlandse raadsleden zijn namelijk “teleurgesteld”, “boos”, “moedeloos” en hebben “grote zorgen” over de financiële situatie bij de Gemeenschappelijke Regeling Waardlanden. Het afvalbedrijf heeft over 2023 een tekort van bijna 2,5 miljoen euro en daarom een begrotingswijziging ingediend. Van het tekort wordt 800.000 euro doorberekend voor Molenlanden.

Maatregelen en controle

Volgens Waardlanden komt dit onder meer door een hogere inflatie dan verwacht en een stijging van de loonkosten door aanpassingen in het CAO. In de reactie op deze begrotingswijziging deelt de gemeente dan ook allereerst haar teleurstelling en ongemak over de financiële stand van zaken bij het bedrijf.

Ook vraagt ze Waardlanden om zelf maatregelen te nemen, en wil de gemeente bovendien volgend jaar vinger aan de pols houden door in maart 2024 de aanpassingen van de begroting van dat jaar binnen te krijgen.

Dat is voor Marieke de Wit van de VVD eigenlijk al te laat. “Wat ik vanavond had verwacht is een begrotingswijziging 2024 en niet een begrotingswijziging 2023, waarbij we als gemeente voor voldongen feiten worden gesteld. Dit stuk is een jaar te laat.”

Tandenknarsen

Henk van der Wal zegt dat de SGP tandenknarsend in zal stemmen met de reactie. “Die gaan we goedkeuren, er is geen andere keus.”

“Het is inderdaad een scherpe zienswijze”, erkende wethouder Arco Bikker. “Normaal gesproken is een zienswijze wat liever en wat vriendelijker. Eigenlijk staat in die zienswijze alles wat u nu genoemd heeft. Dat betekent dat er een aantal aspecten zijn, die niet helemaal op orde zijn. Dat is best fors, zeker op de vooravond van de invoering van Diftar (variabel afvaltarief, afhankelijk van hoeveel afval een huishouden produceert, red).

Hoewel Bikker de mening van de raad deelt dat het financieel niet op orde is bij Waardlanden, weerlegt hij dat het bij Waardlanden om een verkeerde bedrijfscultuur gaat. “Het is een organisatie waar meer dan honderd mensen werken, mensen die vaak voor dag en dauw opstaan om ook het afval te halen. Dus dat er in de structuur waar de rekeningen betaald moeten worden, dingen niet kloppen, dat onderschrijf ik, maar er zit ook hele groep jongens van het veld bij. Daar wil ik toch wel even een knip in maken in de opmerking.”

Naast de voorgestelde wijzigingen in de zienswijze, heeft de raad ook hoop een koerswijziging door de nieuwe aan te stellen (interim-)directeur en is in ieder geval de ChristenUnie blij dat Bikker lid is geworden van het bestuur van Waardlanden. “Ik heb de verwachting en de hoop dat met wethouder Bikker in dat bestuur er stappen gezet kunnen worden.”

Vervolg

Op de raadsvergadering van 12 december moet de gemeenteraad nog officieel instemmen met de opgestelde zienswijze. In het eerste kwartaal van 2024 zal dan waarschijnlijk het onderzoek dat de Verbonden Partijen Commissie (VPC) naar Waardlanden en hun aanbevelingen nog worden besproken.

Het tekort zal betaald worden uit de algemene reserve van de gemeente Molenlanden en niet doorbelast worden aan de inwoners van de gemeente. Wel is de afvalkostenheffing voor volgend jaar hoger. De kennis uit de begrotingswijziging is namelijk wel meegenomen in het vaststellen van de belasting van 2024, om zo volgend jaar niet voor dezelfde verrassing te komen staan.

