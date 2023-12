Expositie Fotoclub Molenwaard in leegstaande winkel in Nieuw-Lekkerland

15 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • In de maand december organiseert Fotoclub Molenwaard een tentoonstelling met werk van haar leden. De vereniging kreeg de gelegenheid om gebruik te maken van het leegstaande pand naast de Plus op het winkelcentrum Kleyenburg.

Bertus de Jong, voorzitter van de fotoclub, is bijzonder blij dat de eigenaar Jan van der Rhee de ruimte gratis beschikbaar heeft gesteld. Er zullen ongeveer 40 foto’s worden getoond van verschillende genres, zoals landschap, architectuur, macro, stilleven, flora en fauna. Ook draait er op een monitor een presentatie met foto’s van leden en de activiteiten van de vereniging

Fotoclub Molenwaard is met z’n 10 jaar een relatief jonge, maar actieve vereniging met 25 leden. De vereniging komt om de veertien dagen bijeen in het clubgebouw van IJsclub de Molenhoek aan de Vletstraat in Nieuw-Lekkerland.

Gedurende het jaar is er een breed scala aan activiteiten met als doel met elkaar de kennis van fotografie te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website www.fotoclubmolenwaard.nl.

De expositie is geopend op vrijdag 8 december van 13:00 tot 20:00 uur, zaterdag 9 december van 10:00 tot 17:00 uur, vrijdag 15 december van 10:00 tot 17:00 uur en zterdag 16 december van 10:00 tot 17:00 uur.

Naast deze expositie is Fotoclub Molenwaard ook aanwezig op de winterfair in het Park Wielewaal bij ’t Waellant in Nieuw-Lekkerland op vrijdag 15 december van 17:00 tot 21:30 uur. Ook hier zullen een aantal foto’s van de leden getoond worden. Verder zal één van de leden laten zien hoe het maken van een foto ging van ver voor het huidige digitale tijdperk. Ook zijn er exclusieve kerstkaarten te koop.