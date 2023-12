• Winterfair in het Hervormd Centrum in Groot-Ammers.

Winterfair in Groot-Ammers voor het werk van Jaap en Mieke de With

za 2 dec. 2023, 11:27

GROOT-AMMERS • Het Hervorm Centrum in Groot-Ammers is vandaag het toneel van een winterfair, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van Jaap en Mieke de With.

Jaap en Mieke de With zijn door MAF (Mission Aviation Fellowship - zendingsvliegdienst) uitgezonden naar Zuid-Soedan.

De winterfair duurt zaterdag 2 december tot 14:00 uur.