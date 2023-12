GORINCHEM • De Merwedebrug bij Gorinchem is van zaterdag 2 tot maandag 4 december toch gewoon open.

Rijkwaterstaat meldde vrijdagochtend dat de geplande werkzaamheden aan de rijbanen in zuidelijke richting zijn uitgesteld.

Het is momenteel nog rustig op de Nederlandse wegen, je kunt nagenoeg overal goed doorrijden. Dit weekend kun je ook je weg goed vervolgen op de #A27 in zuidelijke richting bij de Merwedebrug. Deze werkzaamheden zijn uitgesteld. Blijf op de hoogte via: https://t.co/JnU7Myzt8m pic.twitter.com/AY41gkemCQ