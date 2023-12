Stichting Welzijn Molenlanden houdt Kerstborrel Ontmoetingsbijeenkomst voor alle Molenlanders in Kinderdijk

KINDERDIJK • Stichting Welzijn Molenlanden houdt woensdag 13 december de Kerstborrel Ontmoetingsbijeenkomst in De Klok te Kinderdijk.

Inwoners van Molenlanden zijn welkom van 13.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis. De middag staat in het teken van ontmoeting, gezelligheid en het samen terugblikken op het afgelopen jaar.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen deelnemers rekenen op een kort en interactief programma, georganiseerd om de feestelijke sfeer van Kerst met elkaar te delen. ‘Daarnaast wordt er gezorgd voor heerlijke hapjes en drankjes, zodat iedereen in een ontspannen setting met elkaar in gesprek kan gaan’, stelt Welzijn Molenlanden.

‘Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is de mogelijkheid om samen na te denken over toekomstige activiteiten en evenementen om de verbinding tussen inwoners in Molenlanden te bevorderen.’

Aanmelden is mogelijk via info@welzijnmolenlanden.nl of 085-0066089. Meer informatie: www.stichtingwelzijnmolenlanden.nl.