Klankbordgroep Bleskensgraaf stuurt protestbrief over twee zoeklocaties windmolens naar provincie

BLESKENSGRAAF • Schrap de zoeklocaties bij Bleskensgraaf om windmolens te plaatsen. Die oproep doet klankbordgroep Bleskensgraaf aan de provincie Zuid-Holland.

In een brief aan de gedeputeerden Koning en Potjer wijst de klankbordgroep erop dat de vakken K en L (zie kaart) in een straal liggen van ongeveer 500 meter van woningen aan de Abbekesdoel in Bleskensgraaf, de huisnummers 15 tot 83.

‘Klankbordgroep Bleskensgraaf vraagt medewerking om de vakken K en L niet op te nemen als zoeklocatie’, zo wordt in de brief aangegeven. ‘Deze locaties liggen middenin het agrarisch gebied en op korte afstand van burgerwoningen. De schade aan het platteland zou zeer ingrijpend zijn.’

Slagschaduw rotorbladen

De leden noemen daarnaast de geluid dat de windmolens produceren en de slagschaduw van de rotorbladen. ‘Bovendien is het vermoeden dat de vakken K en L plekken zijn met te weinig wind en bewoners die nabij wonen lopen reële kans op (psychische) schade als deze vakken worden ingevuld.’