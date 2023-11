Meezingen met de 14de editie van het Hollands Jongerenkoor

40 minuten geleden

Nieuws 199 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Het Hollands Jongerenkoor start in het voorjaar van 2024 weer met repetities voor nieuwe uitvoeringen.

In de volgende plaatsen wordt er gestudeerd: Alblasserdam, Barneveld, Capelle aan den IJssel, Geldermalsen, Genemuiden, Goes, Gorinchem, Gouda, Middelharnis, Nunspeet, Veenendaal. Concerten die we geven zijn in oude kerken in Nederland, van Zeeland tot Overijssel. Dit gebeurt in 2024, en begin 2025.

Ook geeft het koor medewerking medewerking aan het bekende eindejaarsconcert in de Doelen van Rotterdam.

Wie van zingen houdt, minimaal veertien jaar is en graag een keer mee wil zingen bij het Hollands Jongerenkoor, kan zich aanmelden via www.hollandsjongerenkoor.nl. Ook mensen die een instrument bespelen kunnen zich opgeven.

Het koor staat o.l.v. de bekende musicus Peter Wildeman uit Tholen. Daarnaast zijn er de vaste begeleiders Wilhelm Groenendijk (trompet), Mark Brandwijk (pianist), Martin Weststrate en Joost van Belzen als (organist).