Inzamelingsactie in Goudriaan, Hoogblokland en Hoornaar voor de Voedselbank

45 minuten geleden

REGIO • De gezamenlijke kerken van Goudriaan, Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos steunen het werk van de Voedselbank door een inzameling van houdbare producten te organiseren.

Op zaterdag 9 december kan men van 10.00 tot 12.00 uur producten voor de Voedselbank brengen op de volgende locaties:

• Goudriaan: Multistee, Burgemeester van Slijpestraat 8.

• Hoogblokland: Den Hoek, Dorpsweg 81.

• Hoornaar: Kerkbuurt, Dorpsweg 125a.

De kerken in Noordeloos hielden hun inzameling al eerder op 2 december.

De Voedselbank is op zoek naar producten als: houdbare melk, thee, koffie creamer, macaroni, appelmoes, blikken soep, blikjes fruit, broodbeleg, spuitbus slagroom. Het verzoek is om producten in te leveren die nog minstens vier maanden houdbaar zijn.