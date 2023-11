ingezonden mededeling

Is private lease verstandiger dan zelf auto kopen?

Wie zelf een auto wil kopen moet daarvoor doorgaans flink wat geld opzij leggen. Je bent al gauw alleen al duizenden euro’s kwijt voor een degelijke bolide zonder allerlei poespas. Dit kan ook anders, namelijk door te kiezen voor private lease . Dat wil zeggen dat je geen auto koopt, maar je de wagen huurt.

Hiervoor betaal je dan maandelijks een vast laag bedrag per maand. Hoeveel precies, dat hangt af van de gewenste auto en de eventuele aanvullende wensen. Je hoeft overigens niet per se een gloednieuwe auto te leasen. Je kunt er het ook houden bij een tweedehands wagen. Dit leasen kan bijvoorbeeld bij een verzekeraar als Univé.

Van deze voordelen profiteer je standaard

Besluit je een nieuwe auto te leasen, dan gaat dit gepaard met een hele lijst aan voordelen. Je hoeft je in elk geval nooit meer zorgen te maken over de jaarlijkse APK en de kosten van de verplichte grote beurt. Die worden namelijk gewoon vanuit de verzekering voor jou betaald. Dat scheelt al gauw een flinke klap geld. Maar ook eventuele reparatiekosten hoef je niet uit eigen zak te betalen. Moeten de banden vervangen worden als gevolg van bijvoorbeeld slijtage of een lekke band? Ook dit zit gewoon inbegrepen bij private lease. Je hoeft zelfs geen autoverzekering af te sluiten. Je bent namelijk met een leaseauto standaard All Risk verzekerd met pechhulp. Daarbovenop zit de wegenbelasting ook gewoon bij het pakket in. Al met al is het geen wonder dat de populariteit van private lease hard groeiende is.

Voorkeur voor private lease elektrische auto?

Extra leuk is dat je bij Univé keuze hebt uit vele verschillende automerken en modellen waar je voor kunt kiezen. Met behulp van de handige filters op de website van de verzekeraar vind je supersnel de wagen waar jouw voorkeur naar uitgaat. Zo kun je gemakkelijk selecteren op de gewenste looptijd van het leasecontract, dat kan variëren van 12 tot 72 maanden. Ook door het aangeven van het geschatte aantal kilometers vind je eenvoudiger de auto van je keuze. Rij je bijvoorbeeld slechts 5.000 kilometer op jaarbasis en selecteer je dit, dan zie je gelijk de auto’s die op dit punt het beste bij jou passen. Ook de te betalen maandprijs bepaal je deels zelf. Wie een kijkje neemt in het aanbod, die ziet overigens al gauw dat de private lease elektrische auto sterk vertegenwoordigd is.

Nieuw of tweedehands (tot 2 jaar oud)

Het private leasecontract stel je eenvoudig naar wens samen. Zelfs qua kleur van de auto is er veel te kiezen. De Basis Private Lease Service bestaat naast de bovengenoemde voordelen ook uit het ontvangen van vervangend vervoer na 72 uur. Zo hoef je je dus geen zorgen te maken dat je voor langere tijd de weg niet op kunt. Liever extra voordelig leasen? Kies dan voor het pakket ‘Tweedehands auto leasen’. Wees niet bang dat je hiermee in een oud barrel belandt. Alle auto’s die worden aangeboden in deze categorie zijn hooguit 2 jaar oud.