Dit is het belang van zakelijke rekening voor kleine ondernemers

wo 29 nov. 2023, 12:04

De meeste kleine ondernemers zijn wettelijk gezien niet verplicht om een zakelijke rekening te openen. Daarom gebruik jij je privérekening misschien ook voor zakelijke doeleinden.

Een goedkope optie, want je hoeft geen rekening voor je bedrijf te openen. Aan zo’n rekening zijn kosten verbonden, waardoor je geld bespaart. Laat de prijs alleen nooit de doorslag geven, want een zakelijke rekening is belangrijk voor kleine ondernemers. In deze tekst leggen wij je uit hoe het zit.

Overzichtelijke financiën

Gebruik jij je bankrekening zowel privé als zakelijk? Dan lopen er verschillende geldstromen door elkaar. Je betaalt de wekelijkse boodschappen met deze rekening en daarnaast storten klanten er het geld op dat ze jou verschuldigd zijn voor de geleverde producten en/of diensten. Zakelijk geld en privégeld lopen op deze manier door elkaar en dat maakt het er niet overzichtelijker op. Je doet veel transacties met de rekening, waardoor het lastig kan zijn om specifieke betalingen terug te vinden. Met een zakelijke betaalrekening is dit niet het geval, want deze gebruik je alleen voor je bedrijf. Zakelijk geld en privégeld wordt zo van elkaar gescheiden en dat helpt je om overzicht te houden op je financiën.

Meer tijd voor ondernemen

Je verwacht het misschien niet direct, maar een zakelijke rekening zorgt er ook voor dat je meer tijd hebt om te ondernemen. Doordat privégeld en zakelijk geld van elkaar gescheiden worden, hoef je niet langer uit te zoeken welke transacties zakelijk en welke particulier zijn. De tijd die je hierdoor overhoudt, kun je mooi gebruiken om in je onderneming te steken.

Wil je online een zakelijke rekening openen en gebruik je een boekhoudprogramma? Kies dan voor een bedrijfsrekening met boekhoudkoppeling. Je kunt deze rekening dan aan dit programma koppelen. Het voordeel hiervan is dat alle transacties automatisch ingelezen worden. Hierdoor blijft er meer tijd over om in je bedrijf te steken. Een boekhoudprogramma kan bovendien de btw-aangifte voor je klaarzetten, waardoor je deze zelf alleen nog maar hoeft te versturen.

Professionele uitstraling

Als ondernemer wil je uiteraard professionaliteit uitstralen. Logisch, want mensen gaan eerder in zee met een bedrijf dat professioneel overkomt dan met een onprofessionele ondernemer. Gebruik jij je privérekening voor je bedrijf? Dan kom je minder professioneel over dan wanneer je een zakelijke rekening gebruikt. Een bedrijfsrekening staat namelijk op naam van je bedrijf en niet op naam van een persoon. Je bedrijfsnaam komt hierdoor op het bankafschrift van klanten te staan. Dit oogt niet alleen professioneler, maar voorkomt bovendien dat klanten een betaling niet kunnen plaatsen. Als je een privérekening voor je bedrijf gebruikt, gebeurt dit regelmatig.

Beschikbaarheid van zakelijke financieringen

Wie denkt dat investeren alleen is weggelegd voor grote ondernemers, heeft het mis. Ook als kleine ondernemer ontkom je er soms niet aan om een langlopende investering of een eenmalige grote uitgave te doen. Heb je hier zelf niet genoeg financiële middelen voor? Dan betekent dit niet dat je de investering op de lange baan moet schuiven, want je kunt een zakelijke financiering aanvragen.

Weet je nu al dat je ooit gebruik wilt maken van een zakelijke lening? Open dan direct een zakelijke rekening. Bij de meeste banken is het niet mogelijk om zakelijk geld te lenen als je geen bedrijfsrekening hebt. Zij storten het geld uitsluitend op de rekening van je bedrijf en dat is niet mogelijk als je geen zakelijke rekening hebt.