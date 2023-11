• Boomgaard Onderweg in Arkel.

Gemeente Molenlanden over boomgaard Onderweg: ‘Geen mediation, wachten uitspraak rechter af’

25 minuten geleden

ARKEL • De gemeente Molenlanden en Stichting De Punt in Arkel zijn geen traject van mediation gestart om tot overeenstemming te komen over boomgaard Onderweg in Arkel.

Dat meldt het gemeentebestuur naar aanleiding van vragen die hierover zijn gesteld door raadslid Ferry van der Koelen van Progressief Molenlanden (PM). Die wilde de stand van zaken weten na de rechtszaak van een maand geleden, waarin de rechter aan de stichting en de gemeente vroeg om met elkaar het gesprek aan te gaan om tot een oplossing te komen.

Volgens de gemeente heeft dat geen zin, omdat er al veel gesprekken gevoerd zijn, zonder resultaat.

Overlast

De gemeente heeft het beheer en het onderhoud van de boomgaard en de omliggende beplanting, gelegen naast de begraafplaats in Arkel, in 2020 overgedragen aan Stichting De Punt. Beide aanwonenden van de boomgaard ervaren echter overlast bij de erfgrenzen door de wijze waarop het beheer door de stichting wordt uitgevoerd.

“Als gemeente hebben we als grondeigenaar geprobeerd om tot een passende oplossing te komen door het voeren van vele gesprekken met de stichting en beide buren”, meldt de gemeente in een reactie op de vragen van PM. “Helaas zonder resultaat. Uiteindelijk heeft de gemeente een voorstel gedaan om de gedeelten van het perceel die grenzen aan beide aanwonenden terug in beheer te nemen om zodoende een ‘bufferzone’ tussen de boomgaard en de aanwonenden te creëren.”

Hierbij is richting de stichting aangegeven dat de gemeente voornemens is de overeenkomst te beëindigen als de stichting niet akkoord wil gaan met dit voorstel. Als reactie hierop heeft de Stichting een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente.

Geen aanknopingspunten

Tijdens de rechtszaak stelde de rechter aan beide partijen voor om via mediation tot een oplossing te komen. De stichting gaf aan dit een kans te willen geven, maar de gemeente ziet dat niet zitten. “Gezien de vele al gevoerde gesprekken zonder enig resultaat en de voorwaarden die de stichting op voorhand al stelde aan de uitkomst, heeft de gemeente tijdens de zitting aangegeven geen aanknopingspunten te zien om nog een mediaton traject te proberen.”

De stichting heeft de gemeente na de zitting nog een schikkingsvoorstel gedaan. “Dit voorstel wijkt echter fors af van hetgeen de gemeente als oplossing ziet en bevat bovendien veel voorwaarden waar de gemeente niet mee kan instemmen”, reageert de gemeente. Dit is zeer recentelijk kenbaar gemaakt aan de stichting, waarbij nogmaals is aangegeven dat de gemeente de uitspraak van de rechtbank af zal wachten. De uitspraak zal rond half december plaatsvinden.