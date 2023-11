Vier gemeenten houden info-bijeenkomst over PFAS-vervuiling

PAPENDRECHT • De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht houden op woensdag 13 december een informatieve inloopbijeenkomst over de PFAS-vervuiling.

Deskundigen van diverse organisaties zijn hierbij aanwezig. Zij beantwoorden vragen en geven toelichting op bepaalde ontwikkelingen. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Papendrecht en duurt van 16.00 tot 20.00 uur.

De gemeenten merken dat inwoners veel vragen hebben over de vervuiling van de leefomgeving met PFAS. De media hebben hier de afgelopen tijd regelmatig over bericht. Er lopen diverse rechtszaken tegen Chemours/Dupont over de vervuiling van bodem en water. Overheden voeren diverse onderzoeken uit. Bijvoorbeeld naar de PFAS-vervuiling van zwemwater, eieren en moestuinen.

Bezoekers kunnen binnenlopen op het tijdstip dat hen het beste uitkomt. Bij de verschillende tafels kunnen ze hun vragen en zorgen bespreken met deskundigen. Vertegenwoordigers van de waterschappen, drinkwaterbedrijven, GGD, DCMR, OZHZ en de Provincie Zuid Holland zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bewoners kunnen ook nu al vragen insturen aan hun gemeente per mail of telefonisch via 14078. De vragen en antwoorden worden verzameld en gepubliceerd via de websites van de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht.