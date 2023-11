Ruilen bij Rosita in Giessenburg vanaf zaterdag weer open

wo 29 nov. 2023, 08:42

Nieuws 282 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • Vanaf zaterdag 2 december is Ruilen bij Rosita weer geopend op de zaterdagochtenden van 09.00 tot 12.00 uur.

Ruilen bij Rosita is een ruilwinkeltje voor kinderkleding en speelgoed, gevestigd in het Centrum Duurzaamheid aan de Van Brederodestraat 1 in Giessenburg (de oude Bieb).

Het Centrum Duurzaamheid is een duurzaam initiatief van Kringloop Giessenlanden. Onder de noemer Delend Dorp willen zij duurzame initiatieven ondersteunen en onderdak bieden. Zo is ook het Repair Café er gevestigd en kan je spullen voor de kringloop afgeven tijdens de openingstijden.

Ruilen bij Rosita is brengen wat je kind niet meer past en meenemen wat hij of zij juist wel kan gebruiken.