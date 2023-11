Meerdere bedrijven zien windmolens in de Alblasserwaard graag komen; één zoeklocatie voorbereid door ondernemers

23 minuten geleden

Nieuws 167 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALBLASSERWAARD • Drie Alblasserwaardse ondernemers lieten donderdag tijdens de commissievergadering van Molenlanden en Gorinchem weten de plaatsing van de windmolens te verwelkomen.

Het ging daarbij om Raymond Noordermeer, algemeen directeur van zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf, Rokus Vlot van Vlot Logistics uit Schelluinen en Sliedrecht en Raymond Dubbeldam van de Dubbeldam Groep uit Schelluinen.

“We staan voor een enorme verduurzamingsopgave”, benadrukte Rokus Vlot: “Te zijner tijd willen wij 350 elektrische trucks op kunnen laden. Er zullen oplossingen voor moeten komen.” En Noordermeer: “Voor ons is dit van levensbelang. De Graafstroom kan het energieverbruik niet verminderen. Ons gasverbruik is door een innovatieve investering al wel met tweederde teruggedrongen.”

‘Eindelijk ruimte voor initiatief’

Daarnaast bleek uit een schrijven van vier ondernemers uit Molenlanden - alleen Wouter de Kuiper ondertekende deze met zijn naam - dat zij zelf een plan opgesteld hadden. ‘Als het toch moet, denken we graag mee in plaats dat er voor en over ons gedacht wordt.’

‘Eindelijk de ruimte voor initiatief. (..) We zijn trots op u als gemeentebestuur dat u het door ons voorgestelde zoekgebied zo goed als helemaal overgenomen hebt.’ Minder positief: de ‘enorme stapel ambtelijke documenten’ die het plan opleverde. ‘Dat is min of meer een doodsteek voor het initiatief. Compleet dichtgeregeld en voorgekookt.’

‘Wij worden niet geleid door hebzuchtige aandeelhouders

De vier Molenlandse ondernemers vinden dat zij de gewezen mensen zijn om participatie vorm te geven en plannen te maken. ‘We spreken de taal van het gebied, we kennen de mensen, we worden niet geleid door hebzuchtige aandeelhouders. Nee, gewoon van Molenlanders voor Molenlanders.’

‘De opbrengsten blijven voor de burgers, iedereen mag meedoen, ook mensen die het misschien niet kunnen opbrengen. En er kan wat gedaan worden voor het gebied. Maar wat we aantroffen was een uitgebreid document over participatie en nog heel veel meer onderzoekwerk. We vragen ons af wat nu de bedoeling is. Wij hebben gevraagd om een gemeente die ons faciliteert en denkt in mogelijkheden en niet de regie in handen neemt. Heeft meedenken nog wel zin?’

Lees ook: