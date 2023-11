Laïsha Meerkerk wint voorleeswedstrijd op De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Laïsha Meerkerk is met haar boek ‘Saartje Tadema’ de officiële schoolkampioen geworden van de voorleeswedstrijd op basisschool De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland en gaat haar geweldige voorleesstem laten klinken in de regionale finale.

De jury bestond uit schrijfsters Janny den Besten en Tonja Versluis met als derde jurylid een expert op het gebied van voorlezen: Natalja de Ruiter. Zij hadden complimenten voor de zes klassenkampioenen.