Because We Carry uit Meerkerk wil rugzakjes vullen voor kinderen op de vlucht

25 minuten geleden

Nieuws 87 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEERKERK • De organisatie Bacause We Carry uit Meerkerk is een actie gestart om rugzakjes te vullen voor kinderen die op de vlucht zijn.

Vorig jaar was er een succesvolle actie voor winterjassen, die veel respons opleverde. Dit jaar ligt de focus op gevulde rugzakjes voor kinderen tot en met zeventien jaar.

Er worden rugzakjes gemaakt en gevuld voor jongens en meiden van 1 tot 3 jaar, van 4 tot 6 jaar, van 7 tot 12 jaar en van 13 tot 17 jaar. Aan een rugzakje moet een kaartje gehangen worden voor welke leeftijd het is en of het om een jongen (boy) of meisjes (girl) gaat. De rugtassen moeten brede banden hebben en maximaal twee kilo wegen.

De volgende spullen en speelgoed kan erin gestopt worden (maximaal 4 of 5 per tasje): 1-3 jaar: blokken, Duplo, bal, vetkrijtjes, autootje, vliegtuigje, treintje, plastic of houten dieren, vormpjes, zandtaartjes & ijsvormpjes, schepje, spulletjes om keukentje te spelen, kleurboek, popje, vingerpopjes, poppenkastpoppen, muziek instrumentjes, verkleed kleren (kleine attributen zoals opzet oren,neus, staartje, kroontje, blokpuzzel, boekje met alleen plaatjes i.v.m taal.

4-6 jaar: puzzel, kwartet, Memory, telraam, reisformaat spelletjes, bal, popje, etui met stiften en/of potloden en puntenslijper + mooi schrift of kleurboek, stickervel, autootje, vliegtuig, trein, houten/ plastic dieren, Playmobile, muziek instrumentjes, knutselpakket, vouwblaadjes, verkleedkleren, opzet-oren, neus, staart, kroon, punnikwerkje, kralen en draad om een ketting te maken.

7-12 jaar: puzzel, kwartet, spelletjes maar dan de reisversie, Uno, kaartspel, kleine bal, etui met stiften en/of potloden en een puntenslijper + mooi schrift of kleurboek, stickervel, auto, kleine muziek instrumentjes, Playmobil, knutselpakketje,loombandjes, Pokemon, jongleerballen, diabolo, dammen, schaken, zakje Lego, Domino, punnikwerk, dobbelstenen en knikkers.

13-17 jaar: reisspelletjes zoals dammen, schaakspel, backgammon, kaarten of kubus, pennen, potloden en stiften, notitieboekjes, kralen, kleine stuiterballen, jongleerballen, touw om armbandjes te knopen, lipgloss + spiegeltje, doe boek, tekenboek of leesboek Engels.

Let op: Geen pistolen of legerspeelgoed. Inleveren kan tot 14 december aan de Broekseweg 100 in Meerkerk.