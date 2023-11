Actie voor rolstoelbus voor zieke Quinn uit Gorinchem

GORINCHEM • Tante Mirjam Westdijk uit Gorinchem is een inzamelingsactie gestart voor een rolstoelbus voor de zieke Quinn en zijn gezin.

Bij Quinn is drie jaar geleden een zeldzame chromosoomafwijking en een jaar geleden de spierziekte Congenitale Myasthenie geconstateerd. Binnenkort krijgt hij een grote elektrische rolstoel die niet meer in de huidige auto van zijn ouders past. Hierdoor zijn zij allemaal gelijk minder mobiel en komt mijn neefje niet gemakkelijk meer op andere plaatsen.

Via het GoFundMe-platform is zijn tante Mirjam Wesdijk uit Gorinchem een inzamelingsactie gestart om een rolstoelbus aan te kunnen schaffen.

“Om mijn lieve zus en schoonzus en hun kinderen, met Quinn als voornaamste, te helpen zou ik graag geld inzamelen om een rolstoelbus aan te schaffen, zodat zij met elkaar nog fijn op stap kunnen”, aldus Mirjam op het GoFundMe-platform.

Het streefbedrag van de campagne is 10.000 euro. De inzameling gaat al hartstikke goed, maar hulp is nog steeds gewenst. De campagne is terug te vinden op: https://gf.me/v/c/4srp/veilig-vervoer-voor-quinn.