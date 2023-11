Gedichtenboekje voor groep 8 van CBS Eben-Haëzer in Groot-Ammers

di 28 nov. 2023, 08:21

GROOT-AMMERS • Roel Teeuwen uit Alblasserdam heeft namens Lionsclub Alblasserwaard Souburgh het gedichtenboekje ‘De rust van het licht’ overgedragen aan de leerlingen van groep 8 op de christelijke basisschool Eben-Haëzer in Groot-Ammers.

Onder leiding van de bekende dichter-docent Jos van Hest hadden de kinderen van (toen nog) groep 7 een workshop ‘Gedichten maken is leuk’ gevolgd.

Maandagochtend kregen zij in het lokaal van Meester Frank Verschoor de prachtig gedrukte boekjes overhandigd door Roel Teeuwen, als lid van de commissie kunst en cultuur van de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh. Deze Lionsclub heeft inmiddels een dertigtal gedichten van vermaarde Nederlandse dichters op bronzen plaquettes geplaatst. Bij de plaatsing van de gedichten heeft deze club ook de intentie om zich in te zetten voor cultuur, waarbij ook de jeugd zijn plek krijgt. “Want wat is leuker om je eigen gedicht op en over een plek waar je woont te schrijven!”

Roel Teeuwen vond het geweldig om te merken dat deze jonge mensen onder goede begeleiding tot prachtige persoonlijk poëzie komen. Alle scholieren kregen de bundel met de naam ‘De rust van het licht’. Maandag mochten de kinderen voor het eerst hun boek zien en lezen. Ook het voordragen van een gedicht had prachtige leermomenten.

Deze gedichten bundeltjes, waar de gedichten van alle leerlingen en de meester in te lezen zijn, worden opgenomen in de collectie van de koninklijke bibliotheek en zijn daarmee onderdeel van de, altijd bewaarde, collectie boeken.

De boekjes gaan ook naar de plaatselijke bibliotheken en zijn in Groot-Ammers te koop in de winkel Dit & Dat in de Margrietstraat. Met de aankoop wordt ook een goed doel ondersteund. De kinderworkshop bij het kunstwerk bij ‘De vijfde molen’, waar een gedicht van de dichter Roelof ten Napel, langs de boezem staat, is gesponsord door de Stichting Strand-Links.