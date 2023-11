Ledenvergadering IJsclub Vooruitgang in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • IJsclub Vooruitgang in Bleskensgraaf houdt op vrijdag 8 december haar ledenvergadering.

De vergadering wordt gehouden in het gebouw van Speeltuinvereniging Kindervreugd aan de Graafstroomstraat 17b in Bleskensgraaf. Aanvang is om 20.00 uur.