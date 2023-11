fotoserie en korte video

Dansshow OMOS voor uitverkochte Lingehof in Arkel; ‘In één woord fantastisch!’

23 minuten geleden

ARKEL • Voor een uitverkochte zaal in De Lingehof in Arkel bracht gymvereniging OMOS zaterdag een spetterende show op de planken.

Dansgezelschappen in allerlei ‘vormen en maten’ uit de regio verleenden hieraan medewerking, zodat er een zeer breed repertoire aan dansen gepresenteerd werd aan het publiek. ‘Het was een geweldige avond’, zo blikt de organiserende Arkelse vereniging terug. ‘Uitverkocht tot de laatste plek, de deelnemers hadden een prachtige avond, het was in één woord fantastisch. We gaan dit zeker nog een keer doen.’