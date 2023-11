Cor Mourik kijkt trots terug op tijd bij De Edelzanger in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Cor Mourik (74) was bijna dertig jaar voorzitter van vogelvereniging De Edelzanger in Groot-Ammers. Afgelopen oktober heeft hij zijn bestuursfunctie vanwege gezondheidsredenen neergelegd. Hij kijkt trots en dankbaar terug op een prachtige tijd.

“Ik heb de ziekte van Alzheimer en ik stop nu om het moment dat ik niet meer uit mijn woorden kan komen voor te zijn”, legt Cor uit. Hij heeft uit voorzorg ook zijn vogels weggedaan. “Er komt een tijd dat ik ze niet meer goed kan verzorgen en daar wil ik niet op wachten.”

Cor zit aan de keukentafel in zijn woning in Noordeloos. We kijken uit op de lege volière in zijn achtertuin en dit ziet er enigszins triest uit. Cor daarentegen oogt het tegenovergestelde. Hij vertelt met plezier de ene na de andere anekdote uit zijn tijd bij De Edelzanger.

Als één van de hoogtepunten noemt de oud-voorzitter de districtententoonstelling Zuid-Holland die De Edelzanger, samen met de vogelvereniging in Hoornaar, in 2002 organiseerde in de inmiddels gesloopte sporthal De Ooievaar in Groot-Ammers. “Maar liefst 2500 vogels werden er die keer tentoongesteld en er liepen in totaal zo’n honderd keurmeesters en voordragers rond om de vogels te beoordelen. In een jaar tijd hadden we 20.000 euro losgepeuterd bij sponsoren om deze tentoonstelling te kunnen organiseren.”

Ontsnapte barrabandparkiet

Als Cor terugdenkt aan de grote groene ontsnapte barrabandparkiet begint hij hard te lachen. “De sporthal was acht meter hoog en de vogel heeft twee dagen bovenin gezeten. Toen kwam één van onze leden op het idee om een bak met voer neer te zetten op de grond, de lichten uit te doen in de sporthal met alleen een lichtspot op de voerbak. Die vogel barstte van de honger en zo konden we hem vangen en terugbrengen naar de eigenaar.”

Op de keukentafel ligt een glimmende catalogus met felgekleurde vogels op de voorkant. Cor legt uit dat De Edelzanger rond de jaarlijkse vogeltentoonstelling zo’n catalogus uitgeeft en hierin staan onder andere advertenties van ongeveer 120 lokale bedrijven. “Vroeger werd er in Nederland onder vogelverenigingen een prijs uitgereikt voor de mooiste catalogus. Deze prijs hebben we vaak gewonnen. Ik vermoed dat ze daarom gestopt zijn met de uitreiking van de prijs”, zegt Cor met een grote grijns op zijn gezicht.

Jeugdlid

Cor werd in 1968 jeugdlid van De Edelzanger om na twee jaar weer te stoppen. “Ik had het toen te druk met andere zaken waaronder school. In 1994 kwam ik terug als lid en werd ik meteen benoemd tot voorzitter. Ik heb altijd mijn bekkie bij me gehad en daar had het denk ik mee te maken”, lacht Cor.

“Ik kreeg de vrije hand. Het mocht de vereniging alleen geen geld kosten. Dat is goed gelukt. Toen ik begon hadden we 200 gulden in kas en inmiddels staat er 7000 euro op de rekening.”

Cor benadrukt dat dit niet alleen zijn verdienste is, maar van alle bestuursleden. Zijn kleindochter Madelon is nu jeugdlid van De Edelzanger. “Vorig jaar werd ze jeugdkampioen bij de tentoonstelling. Ik liep naast mijn schoenen van trots.”

Uiteraard heeft Cor zelf ook volop gekweekt met verschillende vogelsoorten zoals nachtegalen en zelfs geelkeelgaailijsters. Hij pakt er een fokcertificaat bij. “Ik was de eerste in Europa die het klaarspeelde om te fokken met geelkeelgaailijsters. Heel bijzonder.”

De asielzoeker

De enige vogel die Cor nu nog heeft is een blauwe grasparkiet in een kooitje vlak bij de eettafel. “De vorige eigenaren wilden hem niet meer en toen hebben wij de parkiet overgenomen. Ik noem hem daarom gekscherend ‘de asielzoeker’ al heeft mijn vrouw hem officieel de naam Jonathan gegeven, maar hij luistert er toch niet naar.”

Marieke de Bruin