Hoog water zorgt voor een fantastisch Wallencross in Nieuwpoort

zo 26 nov. 2023, 21:00

NIEUWPOORT • Renners en publiek kregen zaterdag een adembenemende Wallencross voorgeschoteld.

Vanwege het hoge water was het spannend of deze wintercompetitiewedstrijd in Nieuwpoort wel kon doorgaan. De organisatie was echter niet voor één gat te vangen, ook al stond het water op één van gladde kaaien aan weerszijden tot aan de randen. Vanaf de wal doken de cyclocrossers en MTB’ers in een modderpoel; het geringste stuurfoutje werd al afgestraft met een modderballet. Toch was iedereen het erover eens: het was een fantastische wedstrijd.

In de A-klasse reed Mika Bouman in zijn leiderstrui naar zijn tweede overwinning. De Brabander leidde van start tot finish.

Uitslag A-klasse: 1. Mika Bouman (Rijswijk) 2. Ruben Nederveen (Hardinxveld-Giessendam) 3. Thijs Wemmers (Bleskensgraaf).

Klassement A-klasse: 1. Mika Bouman 2. Ruben Nederveen 3. Luuk Viveen (Woudrichem).

Bart van Noorloos is vooralsnog ongenaakbaar in de B-klasse. Voor hem staat de winstteller op drie uit drie.

Uitslag B-klasse: 1. Bart van Noorloos (Werkendam) 2. Gijsbert de Ruijter (Sliedrecht) 3. Nijs den Besten (Molenaarsgraaf).

Klassement B-klasse: 1. Bart van Noorloos 2. Nijs den Besten 3. Matthias Hoogendoorn (Groot-Ammers).

Dat geldt bij de B-Masters, de categorie met de meeste deelnemers, ook voor Giessenburger Bert Pesselse.

Uitslag B-Masters: 1. Bert Pesselse (Giessenburg) 2. Pieter Wonink (Hoornaar) 3. Henk Tukker (Alblasserdam).

Klassement B-Masters: 1. Bert Pesselse 2. Pieter Wonink 3. Ard Rietveld (Gorinchem).

Bij de vrouwen had de Arkelse Dieke van Wilgen weinig van de concurrentie te duchten.

Uitslag C-Dames: 1. Dieke van Wilgen (Arkel) 2. Elisa van Kerkvoorde (Gorinchem) 3. Riikka Vreeswijk-Kelja (Gorinchem).

Klassement C-Dames: 1. Dieke van Wilgen 2. Noa Stolk (Nieuwendijk) 3. Riikka Vreeswijk-Kelja.

Uitslag D-klasse Jongens: 1. Andreas van de Streek (Goudriaan) 2. Xavier van Geldrop (Rotterdam) 3. Erik Bikker (Rotterdam).

Uitslag D-klasse Meisjes: 1. Imke van Houwelingen (Hardinxveld-Giessendam) 2. Annerie van der Sluijs (Werkendam).

Uitslag E-klasse Jongens: 1. Max van Kolfschoten (Giessenburg) 2. Niek Wolthuis (Hank) 3. Mila Prins (Hank).

Uitslag E-klasse Meisjes: 1. Mila Prins (Hank) 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel) 3. Agnes Koorevaar (Ottoland).

Uitslag F-klasse Jongens: 1. Zeb Mesker (Meerkerk) 2. Jitse Flach (Dordrecht) 3. Jeftha Schild (Hardinxveld-Giessendam).

Uitslag F-klasse Meisjes: Zoë van Waardenburg (Rhoon) 2. Saar van Doesburg (Giessenburg) 3. Evi Weeber (‘s-Gravenzande).

Uitslag G-klasse Jongens: 1. Hugo van Wijngaarden (Giessenburg) 2. Lars Mastenbroek (Rijswijk) 3. Tim Chau (Breda).

Uitslag G-klasse Meisjes: 1. Anna Knip (Alblasserdam) 2. Anniek van der Leer (Dongen) 3. Eva Flach (Dordrecht).

De volgende wedstrijd is op zaterdag 16 december in Hoornaar.

Kijk voor alle uitslagen en klassementen op: www.janvanarckel.nl