Jubileumconcert Euphonia: prachtige kostuums en veel show voor uitverkochte zaal in Meerkerk

ma 27 nov. 2023, 08:08

MEERKERK • Voor een uitverkochte zaal gaf muziekvereniging Euphonia uit Meerkerk zaterdag een geslaagd jubileumconcert.

In het kader van het 125-jarig bestaan had de vereniging een show opgezet met ‘Strauss & Co’ als thema. Het orkest was dan ook helemaal in sfeer aangekleed. Het concert werd daarnaast opgeluisterd met optredens van gymvereniging Salto en Popkoor 0183.