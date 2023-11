Maren Mourik uit Nieuw-Lekkerland nieuwe kinderburgemeester van Molenlanden

NIEUW-LEKKERLAND • Maren Mourik uit Nieuw-Lekkerland wordt de nieuwe kinderburgemeester van Molenlanden. De jury heeft haar op 24 november voorgedragen voor benoeming, na met vier kinderen sollicitatiegesprekken te hebben gevoerd.

De juryleden Theo Segers (burgemeester), Maarten Klink (raadslid) en Petronella de Haan (directeur-bestuurder CBS Molenwaard) zijn het erover eens dat er met Maren een goede opvolger is gevonden voor de huidige kinderburgemeester Roos.

De jury is ervan overtuigd dat ook Maren zich vol enthousiasme zal inzetten voor (de kinderen van) Molenlanden.

Benoeming

Op 12 december wordt de kinderburgemeester officieel benoemd door de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering. De installatie vindt om 19.30 uur plaats in de raadzaal in De Spil in Bleskensgraaf.

Geïnteresseerden zijn welkom om de installatie van de kinderburgemeester mee te maken.

Meedenken over onderwerpen

De kinderen die ook hebben gesolliciteerd, is gevraagd of zij op een andere manier willen meedenken over onderwerpen die interessant zijn voor kinderen. Samen met hen bekijkt het gemeentebestuur hoe zij het beste betrokken kunnen worden.