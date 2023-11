met video

Dorcas Winkel in Groot-Ammers opent officieel de deuren; droom Kees Vonk komt na twintig jaar uit

vr 24 nov. 2023, 12:47

GROOT-AMMERS • Met de officiële opening van de Dorcas Winkel in Groot-Ammers kwam vrijdag de droom van Dorcas-vrijwilliger Kees Vonk uit.

Maar liefst twintig jaar geleden werd het eerste zaadje geplant. “We kregen toen het aanbod om de Dorcas Winkel in Bergambacht over te nemen”, blikt Kees Vonk terug. “Mede omdat de rivier een barrière was, hebben we dat niet gedaan. Maar waarom zouden we zo’n winkel niet in Groot-Ammers kunnen beginnen? Met dat idee zijn we aan de slag gegaan.”

Twee keer kwam er een pand op het pad van de Dorcas-vrijwilligers in Groot-Ammers, beide keren ketste het om uiteenlopende redenen af. De droom verschoof naar de achtergrond. Tot drie jaar geleden. “Dorcas Nederland nam contact met mij op met de vraag of we alsnog een winkel in ons dorp wilden beginnen. Daarvoor was een kernteam van zes mensen nodig; die hebben we bij elkaar weten te krijgen.”

De belangrijkste hobbel, een geschikte winkelruimte, kon ook worden genomen. Aan de Nijverheidsweg 1 kwam het bedrijfspand van Rovanda leeg te staan. Een deel ervan, zeshonderd vierkante meter, is het afgelopen jaar ingericht als kringloopwinkel van Dorcas. Vrijdag was de officiële opening. Kees Vonk en burgemeester Theo Segers plaatsten daarvoor met een stift een vinkje, waarna de belangstellenden binnen een kijkje konden nemen.

De Dorcas Winkel is al enkele weken open. Met succes, becijferde Frans Koedijk, relatiebeheerder van de Dorcas Winkels in Nederland. “Dit is onze 43e winkel. In vier weken tijd zijn hier 10.469 artikelen verkocht. Dat zijn 145 artikelen en zeventien klanten per uur. Welke winkel in Groot-Ammers kan dat jullie nazeggen?”

Burgemeester Theo Segers stipte het doel van de kringloopwinkel en Dorcas aan: geld bijeen brengen om mensen die in armoede leven te helpen. “Wij zetten twee vinkjes, maar met deze winkel kunt u mensen steunen die niet de spreekwoordelijke zeven vinkjes hebben. U brengt duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Dat is de kracht van Dorcas.”

De winkel is op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur en op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur open.