Alphacursus in januari van start in Meerkerk

vr 24 nov. 2023, 11:25

Nieuws 163 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEERKERK • In januari start er een Alphacursus in Meerkerk. In twaalf bijeenkomsten kan men kennismaken met het christelijk geloof of kennis weer opfrissen. De avonden beginnen met een maaltijd, waarna een onderwerp wordt behandeld, zoals ‘Wie is Jezus?’ of ‘Waarom bidden en hoe?’. In kleine groepen is er daarna een gesprek. Begintijd 19.00 uur. Eindtijd 21.30 uur.

De avonden worden in huiselijke kring gegeven, waarbij de keuze is tussen maandagavond of woensdagavond. De eerste avond is dan op 15 of 17 januari. Voor inlichtingen en/of opgave: welkomalphameerkerk@gmail.com of 06-24696404 (Petra). Zie ook : www.welkomalphameerkerk.nl.