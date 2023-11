Tweede druk voor jeugdboek ‘Gevaar rond de Steenfabriek’

vr 24 nov. 2023, 11:22

REGIO • Annette van der Plas, geboren en getogen in Schelluinen en omgeving, brengt in de jeugdboekenserie over de Sunny Twins het verleden van onze streek tot leven en laat kinderen op een leuke, avontuurlijke manier oog krijgen voor hun omgeving.

Vandaar dat het tweede deel uit de serie -Gevaar rond de Steenfabriek- een warme ontvangst kreeg en al binnen een jaar toe is aan een tweede druk.

Waarom staat die oude schoorsteen daar eigenlijk? Ken je het verhaal achter de dijkversterking? Wat is er te zien in het GeoFort? En wat betekent dat herinneringsbord over neergestorte piloten uit WO2 of het monument waar je misschien wel iedere dag langs fietst op weg naar school?

“Wil je dat geschiedenis en cultuur gaan leven onder de jeugd, dan moet je er een verhaal van maken.” Met deze zin in het achterhoofd schreef Annette de serie over de Sunny Twins. Met de boeken duiken de kinderen daarom zo het verleden in, maar ze staan ook vol actie, humor en gezelligheid. Kinderen speuren mee met de tweeling Suus en Niek en ontdekken van alles tijdens een avontuurlijke reis.

In ‘Gevaar rond de steenfabriek’ mag de tweeling een oude, verlaten steenfabriek in Minecraft nabouwen voor een schoolproject. Het is verboden terrein, maar toch gaan ze er op verkenning uit en merken al snel dat ze niet alleen zijn. Twee mannen slepen met een groene, metalen kist en willen niet gezien worden. Waarom doen ze zo geheimzinnig? Tijd voor de Sunny Twins om op onderzoek uit te gaan. Een spannende speurtocht volgt en brengt ze onder andere naar het GeoFort. Alle plekken in het boek zijn echt te bezoeken en achterin staat extra informatie, bv. over de steenfabriek in Vuren.

Het eerste deel ‘De geheime schuilplaats’ heeft als thema Vrijheid en daarin gaan kinderen op zoek naar neergestorte vliegtuigen in de omgeving. Ze ontdekken het geheim van een oude parachute uit WO2. Het is een fictief verhaal, maar gebaseerd op waar gebeurde feiten, die achterin benoemd staan (met foto’s).

De serie krijgt veel aandacht, ook buiten onze streek. ‘Gevaar rond de steenfabriek’ stond bijvoorbeeld op de longlist van een landelijke boekenprijs. Annette komt verder veel op scholen om erover te vertellen. Ze ontwikkelde lesbrieven bij de boeken, bijvoorbeeld met het thema ‘Speuren langs de rivier’ of ‘De luchtoorlog’, die te downloaden zijn via haar website www.annettevanderplas.nl. Ze werkt bij het schrijven van haar boeken nauw samen met musea en deskundigen uit de omgeving, zodat alle details kloppen. De genoemde locaties zijn echt te bezoeken.

Al binnen een jaar na verschijnen is de eerste druk van ‘Gevaar rond de Steenfabriek’ bijna uitverkocht. Reden voor de uitgever om snel de tweede druk in gang te zetten, zodat nog meer kinderen kunnen genieten van de avonturen van de tweeling.

De boeken zijn onder meer verkrijgbaar via alle boekhandels (€12,99). Sunny Twins – Gevaar rond de steenfabriek (deel 2) en De geheime schuilplaats (deel 1), Annette van der Plas, uitgeverij Buddy Books: 128 pagina’s, €12,99 per boek, leeftijd: 9+.