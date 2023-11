Personeel met bijzondere vaardigheden blijft lastig te vinden

ingezonden mededeling

do 23 nov. 2023, 08:59

Nederland telt nog altijd enkele honderdduizenden werklozen. Maar daar tegenover staan ook talloze vacatures die zeer lastig vervuld kunnen worden. De werkzoekenden hebben duidelijk niet de vaardigheden waar werkgevers naar op zoek zijn. Deels komt dat doordat werkgevers de lat te hoog leggen. Ze stellen te veel eisen waardoor geen enkele sollicitant eraan voldoet.

De vaak genoemde 16-jarige met 10 jaar ervaring die wordt gezocht mag dan wat cynisch klinken, er zit wel degelijk een kern van waarheid in. Want als je als werkgever hamert op diploma’s dan kan het soms lang duren voordat de lege plek binnen je bedrijf is opgevuld. Ga je daarentegen voor iemand die het vak dolgraag wil leren, dan heb je misschien meer succes.

Ervaren uitzendkrachten zijn zeldzaam

Wil je een vacature snel vervullen dan zijn er altijd nog de uitzendbureaus. Maar ook die hebben het lastig als het gaat om het invullen van vacatures voor specialisten. Het gespecialiseerde bedrijf talentmark.com heeft tientallen vacatures voor klanten open staan op het gebied van life science industrie, zoals de farmaceutische industrie. Maar deze vacatures zijn zeer specialistisch. Daar kun je niet zomaar aan de slag zonder ervaring. Het gevolg is dat bepaalde vacatures soms maandenlang open staan. Ditzelfde probleem doet zich nog altijd voor in het onderwijs en in de zorg. Meer handen aan het bed klinkt leuk als statement van een politieke partij. Maar de haalbaarheid is vaak een hopeloze zaak.

Een opleiding met baangarantie

Jongeren die nu nog op school zitten en hun beroepskeuze nog moeten maken, kunnen profiteren van deze situatie. Zij kunnen een beroep kiezen waar veel vraag naar is. Het gevolg is dat zij waarschijnlijk al worden benaderd door bedrijven nog voordat ze hun opleiding hebben afgerond. Een bedrijf dat op zoek is naar medewerkers in de quality assurance maakt vaak de meeste kans bij leerlingen die hiervoor de juiste opleiding hebben gevolgd. Daarom kiezen bedrijven er steeds vaker voor om voorlichting te geven op scholen, of op beurzen voor middelbare scholieren waar zij zich op een toekomstige baan kunnen oriënteren. Want als je als jongere direct de juiste opleiding zoekt, dan scheelt dat straks heel veel tijd.

Omscholen kost tijd

Een boekhouder die besluit alsnog het onderwijs in te willen, zal toch op zijn minst een verkorte opleiding tot docent moeten volgen, ook al gaat hij op een middelbare school het vak boekhouden geven. Een docent moet nu eenmaal over bepaalde vaardigheden beschikken. Datzelfde geldt voor veel meer beroepen. Ook al denk je het werk wel te kunnen doen, vaak ontbreken de fijne kneepjes van het vak. Het kost dus altijd tijd om een omscholing te volgen. En die tijd is kostbaar. Wil je iets heel anders gaan doen, dan gaat er de nodige tijd in zitten voordat je aan de slag kunt. Daarom is het zo belangrijk om als het even kan de juiste keuze te maken als je jong bent. Natuurlijk kan er altijd iets gebeuren waardoor je je opnieuw moet oriënteren. Maar dit levert vaak wel verrassende keuzes op. Als Fred Teeven na zijn politieke carrière buschauffeur kan worden dan liggen er nog heel wat kansen voor het grijpen.