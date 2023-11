ingezonden mededeling

Zo promoot je jouw bedrijf in de regio

do 23 nov. 2023, 08:55

Nieuws 45 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

Als jouw bedrijf in de regio wel wat meer bekendheid mag krijgen, bijvoorbeeld omdat je pas kort geleden bent gestart, dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Het is zaak om goed na te denken over promotie. Je moet er immers voor investeren en je kunt je geld maar één keer uitgeven. Stel vooraf een budget vast zodat je weet waar je aan toe bent en wat je wel en niet kunt doen.

Investeren is prima, maar je moet je natuurlijk niet in de schulden gaan steken als je niet zeker weet of je er ooit iets voor terugkrijgt. Een goed marketingplan is dan ook onmisbaar.

Promotie artikelen

Je kunt gebruikmaken van relatiegeschenken met logo zoals balpennen, sleutelhangers en aanstekers. Deze zijn doorgaans niet duur in aanschaf en je kunt dan ook in één keer een flinke voorraad inslaan. Bedenk wel van tevoren wat voor jou een redelijk aantal is. Het schiet niet op als je tien jaar later nog steeds dozen met sleutelhangers hebt staan terwijl je bedrijf ondertussen een nieuw logo heeft. Een kleine hoeveelheid bestellen is vaak ook niet handig, want voor een grotere partij betaal je uiteraard minder per stuk. Goed calculeren is hier dus het advies.

Lokale sponsoring

Een heel goede manier om je bedrijf lokaal onder de aandacht te brengen is het sponsoren van sport, cultuur en evenementen. Je kunt shirtsponsor worden van het plaatselijke voetbal- of hockeyteam. Maar je kunt ook een prijs beschikbaar stellen voor de loterij van het zangkoor of de Oranjevereniging. Dit zijn allemaal manieren waarmee je jouw bedrijfsnaam onder de aandacht brengt. Zodoende kun je wellicht ook bekendheid krijgen bij een doelgroep die je tot nu toe nog niet had ontdekt. Je kunt ook sponsoring doen bij evenementen, waar jouw bedrijfsnaam wordt genoemd op een spandoek of andere uiting.

Weggeef cadeautjes

Als je een winkel of webshop hebt dan kun je ook kiezen voor kleine presentjes die je cadeau geeft bij een aankoop. Je kunt kiezen voor aanstekers met logo of balpennen met jouw bedrijfsnaam. Het grote voordeel is dat je ze ook zelf kunt gebruiken, in je bedrijf of privé. Een aansteker met logo is bijvoorbeeld heel handig als je een horecazaak hebt. Je steekt er de kaarsen of waxinelichtjes mee aan als het gaat schemeren.

Online promotie

Met online promotie kun je je bedrijf bij een breder publiek onder de aandacht brengen. Je kunt adverteren op websites, bijvoorbeeld van lokale kranten zoals deze. Maar je kunt ook gebruik maken van Google Ads. Jouw bedrijf wordt dan als eerste getoond bij bepaalde zoekopdrachten. Er staat wel nadrukkelijk bij dat het om een advertentie gaat. Je betaalt als er op de link wordt geklikt en dus niet alleen als iemand ook daadwerkelijk een aankoop doet of informatie opvraagt. Je kunt de kosten binnen de perken houden door een maximum in te stellen. Is dat bereikt dan verdwijnt jouw advertentie voor de rest van de dag of de week.