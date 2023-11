ingezonden mededeling

Waarom wordt in het beroepsvervoer gebruik gemaakt van een tachograaf?

Iedere beroepschauffeur, of hij nu goederen of mensen vervoert, heeft een tachograaf aan boord. Een tachograaf is een apparaat dat bijhoudt hoe lang de chauffeur rijdt en ook wat de snelheid is. Op die manier kan in de gaten worden gehouden of een chauffeur zich aan de regels houdt. Als je beroepsmatig op de weg zit moet je je houden aan de Rijtijdenwet. Die schrijft voor hoe lang je achter elkaar mag rijden en hoe lang je daarna een rustpauze moet nemen. Deze regels zijn ingesteld om de verkeersveiligheid te verhogen.

Voorheen kwam het voor dat chauffeurs soms wel 10 uur of langer achter elkaar achter het stuur zaten. Dit leidde niet zelden tot ongelukken omdat de chauffeur in slaap viel of door concentratieproblemen een ongeluk veroorzaakte.

Een betrouwbare tachograaf

Een chauffeur moet kunnen vertrouwen op de informatie van de tachograaf. Dit is namelijk het officiële bewijs of hij zich aan de rijtijden houdt. Het bedrijf Tachobyte levert deze apparaten. Ze worden ingebouwd in de auto en slaan hun gegevens op een geheugenkaart op. Moderne tachografen kunnen van afstand worden uitgelezen. Zo kan een werkgever dus vanachter zijn computer of laptop de gegevens van een chauffeur opvragen en in de administratie verwerken. Krijgt een chauffeur een aanrijding dan kan aan de hand van de gegevens worden gecontroleerd of hij wel of niet te hard reed. De politie kan in zo’n geval de informatie opvragen om te beoordelen of een chauffeur een bekeuring moet krijgen of vervolgd moet worden.

Waar rijden mijn chauffeurs?

Een werkgever heeft ook veel voordeel van de tachograaf in zijn bedrijfswagens. Op die manier kan namelijk snel worden gezien waar een chauffeur op dat moment rijdt. Dit kan handig zijn voor de planning. Als er bijvoorbeeld een servicemonteur nodig is voor een spoedklus, dan kan snel worden gecheckt welke monteur het dichtst in de buurt zit of welke zijn schema snel kan omgooien. Maar ook bij het vervoer van goederen is het handig om te weten waar een vrachtwagen op dat moment rijdt. Zo kan worden ingeschat hoelang de reis nog duurt. De klant kan dan worden geïnformeerd wanneer hij zijn bestelling kan verwachten.

Heeft een chauffeur nog wel privacy?

Een tachograaf kan misschien een beetje overkomen als ‘Big Brother is watching you’. Maar de meeste chauffeurs hebben totaal geen moeite met de tachograaf in hun wagen. Ze weten aan welke regels ze zich moeten houden. Als ze dat doen is er niets aan de hand. Op tijd een parkeerplaats opzoeken om de rusttijd in acht te nemen en de maximumsnelheid niet overschrijden. Dat zijn de belangrijkste zaken waar een chauffeur zich aan moet houden. Als hij dat gewoon doet, dan is er niets aan de hand. Veel chauffeurs vinden de Rijtijdenwet ook wel prettig. Op die manier kan hun werkgever ze nooit pushen om langer door te rijden of het gas wat verder in te trappen dan toegestaan. De veiligheid op de weg is immers altijd het belangrijkste.