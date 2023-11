ingezonden mededeling

Met een klein budget toch een smartphone kopen: zo pak je dat aan!

do 23 nov. 2023, 08:58

Nieuws 73 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

Oh nee, je telefoon heeft het nu toch echt begeven. Bereikbaarheid is in de huidige tijd belangrijker dan ooit tevoren. Er zijn maar weinig mensen die nog zonder smartphone kunnen. De meesten voelen al paniek als ze hun telefoon even thuis zijn vergeten.

Maar wat als deze plotseling kapot gaat? En dit financieel eigenlijk totaal niet uitkomt? Misschien heb je net wel heel veel andere grote kosten gehad of een gigantische afrekening. Meestal gebeuren dit soort dingen juist als je financieel krap zit. Wat dan? Zonder telefoon door het leven gaan is geen optie. Geen paniek. Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg mogelijkheden om ook met een klein budget toch nog een smartphone te kopen. In dit artikel leggen we uit hoe je dat moet aanpakken.

Kies voor een goedkoper model

Smartphones zijn in alle soorten en maten verkrijgbaar. Wist je dat Apple bijvoorbeeld een speciale iPhone-lijn heeft geïntroduceerd voor mensen met een kleiner budget? Met de SE-lijn hebben ze de iPhone voor iedereen toegankelijk gemaakt. Wil je een iphone SE kopen? Dan ben je al snel honderden euro’s goedkoper uit dan voor de traditionele lijn. Aan de telefoon is dit verder niet af te lezen. Deze beschikt over de kwaliteit die je van Apple gewend bent.

Naast de goedkopere modellen, is het ook mogelijk om voor de ietwat oudere versies te kiezen. Traditiegetrouw komen fabrikanten met nieuwe smartphones in het najaar. Vanaf dan worden eerdere modellen in prijs verlaagd. Deze versies zijn nog altijd van goede kwaliteit en worden volledig ondersteund door updates van Apple, maar je ontvangt er wel al flink wat korting op. Doe hier zeker je voordeel mee, want zo kan je honderden euro’s besparen op de aanschaf van een nieuwe smartphone.

Een kleinere telefoon

Raar maar waar: je betaalt meestal voor het formaat van de telefoon. De grotere modellen zijn beduidend duurder dan de kleinere versies. En dat terwijl een kleiner model ook veel voordelen biedt. Deze kan bijvoorbeeld veel gemakkelijker in de broekzak worden meegenomen. Dit is een handige tip om snel een paar tientjes te besparen.

Doe vergelijkend onderzoek

Er zijn heel veel verschillende smartphones verkrijgbaar. In heel veel verschillende prijscategorieën. De bekendste toestellen ken je waarschijnlijk wel, maar het aanbod is nog veel groter dan dat. Met een iphone SE 2022 kun je flink besparen, maar welke modellen zijn er nog meer? Doe vergelijkend onderzoek en zet alle smartphones en bijbehorende prijzen onder elkaar. Zet enkel de telefoons op een rijtje die aansluiten bij jouw wensen. Zo vind je direct de voordeligste optie. Je kunt hierbij ook een vergelijkingswebsite gebruiken om je een beetje op weg te helpen.

Refurbished smartphone

Wil je veel geld besparen en tegelijkertijd je steentje bijdragen aan het milieu? Dan is het goed om voor een al eerder gebruikte telefoon te kiezen. Toch levert tweedehands soms ook wel de nodige zorgen op. Want is het toestel nog wel in goede conditie? Als je particulier koopt, is dit nooit met absolute zekerheid te zeggen. Een ander goed alternatief is dan ook het kopen van een refurbished smartphone. Deze toestellen zijn ook tweedehands, maar volledig gecontroleerd en technisch 100% in orde gebleken. Ook ontvang je garantie op je aankoop. Hierdoor kun je een goedkoper toestel aanschaffen en weet je zeker dat deze betrouwbaar is in gebruik.