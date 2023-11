Illegale storting beton en puingranulaat langs Lekdijk in Nieuw-Lekkerland; groot deel opgeruimd

do 23 nov. 2023, 10:47

NIEUW-LEKKERLAND • Langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland is onlangs een grote hoeveelheid beton en puingranulaat illegaal gestort.

Dit gebeurde ten westen van het terrein van Vossloh Cogifer Kloos aan de Lekdijk 270, buitendijks, langs de rand van de Lek. Rijkswaterstaat bevestigt dat het om een illegale storting ging.

‘Als bevoegd gezag hebben wij in het kader van de Waterwet een handhavingstraject gestart’, meldt een woordvoerder. ‘Inmiddels is een groot deel van de betonstort reeds opgeruimd.’

Er ligt nu nog puingranulaat. Dat wordt volgens Rijkwaterstaat binnenkort ook verwijderd. ‘Degene die het puin moet opruimen is in afwachting van de beschikbaarheid van het juiste materieel. Wij hebben niet geconstateerd dat er sprake is van verzakking van het fietspad ter plekke.’