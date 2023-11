Zo stemde Vijfheerenlanden voor de Tweede Kamer: meeste stemmen voor PVV, fors verlies voor VVD, CDA en D66

VIJFHEERENLANDEN • Inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden hebben gisteren het meest gestemd op de PVV, de partij die ook landelijk op de meeste stemmen kon rekenen. De grootste verliezers binnen onze gemeente zijn VVD, CDA en D66.

Het opkomstpercentage ligt met 80,1% iets lager dan de 80,5% bij de laatste verkiezingen in 2021.

De PVV kreeg in totaal 25,3% van de stemmen, wat aanzienlijk meer is dan de 15% die nummer twee VVD kreeg. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt (NSC) werd hier de derde partij met 11,7% van de stemmen. GroenLinks-PvdA kreeg 9,6% van de stemmen, waarmee men minder hard groeide dan de landelijke tendens.

De uitslag

PVV: 25,3% (11,5% in 2021)

VVD: 15% (22,2% in 2021)

NSC: 11,7%

GL-PvdA: 9,6% (7,4% in 2021)

SGP: 7,6% (7,9 in 2021)

CDA: 4,9% (14% in 2021)

BBB: 4,8% (0,8% in 2021)

ChristenUnie: 4,5% (7,1% in 2021)

D66: 4,3% (10,7% in 2021)

Denk: 3,3% (2,7% in 2021)

SP: 2,2% (4,5% in 2021)

FvD: 2,1% (4,5% in 2021)

PVDD: 1,4% (2,4% in 2021)

Volt: 1,1% (1,3% in 2021)

JA21: 0,7% (2,3% in 2021)

50PLUS: 0,5% (0,9% in 2021)

BVNL: 0,5%

Bij1: 0,2% (0,3% in 2021)

Splinter: 0,1% (0,2% in 2021)

NLPLAN: 0,1% (0,0% in 2021)

Piraten: 0,1% (0,2% in 2021)