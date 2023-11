Zo stemde Molenlanden voor de Tweede Kamer: eclatante zege PVV, GroenLinks/PvdA slechts zevende partij

33 minuten geleden

Nieuws 290 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Overeenkomstig het landelijke beeld heeft de PVV van Geert Wilders woensdag bij de Tweede Kamerverkiezingen ook in gemeente Molenlanden de meeste stemmen gekregen. Verenigd links (GroenLinks/PvdA) werd met 6,3% van de stemmen in Molenlanden slechts de nummer zeven.

Met 87,8% was het opkomstpercentage in Molenlanden hoog.

PVV: 22,0% van de uitgebrachte stemmen (8,1% in 2021)

SGP: 17,0% (16,6% in 2021)

VVD:13,2% (19,9% in 2021)

NSC: 10,6%

ChristenUnie: 8,3% (13,2% in 2021)

CDA: 6,8% (13,7% in 2021)

GroenLinks/PvdA: 6,3% (samen 5,2% in 2021)

BBB: 5,9% (0,9% in 2021)

D66: 2,5% (6,6% in 2021)

FvD: 4,7% (2,1% in 2021)

SP: 1,6% (3,5% in 2021)

PVDD: 1,0% (1,9% in 2021)

JA21: 0,8% (2,6% in 2021)

VOLT: 0,6% (0,8% in 2021)

Denk: 0,4% (0,2% in 2021)

BVN: 0,4%

50Plus: 0,3% (0,7% in 2021)

Een eclatante overwinning dus voor de PVV. De landelijke coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU leverden ook in Molenlanden fors in. Nieuwkomer NSC (Pieter Omtzigt) kreeg met stip 10,6% van de stemmen. De winst van GL/PvdA is veel bescheidener dan landelijk.

Ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021 is er in Molenlanden ook winst voor de immer stabiele SGP, BBB, opvallend genoeg ook FvD en Denk.

Klik hier voor de volledige uitslag