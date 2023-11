• Ook in De Til in Giessenburg kan vandaag worden gestemd.

met korte video

Ook in Molenlanden zijn de stembureaus sinds 07:30 uur open

wo 22 nov. 2023, 10:19

MOLENLANDEN • Als de peilingen juist zijn, gaan we vandaag één van de spannendste Tweede Kamerverkiezingen ooit beleven. Ook in gemeente Molenlanden zijn de stembureaus om 07:30 open gegaan.

Veel stemmers bepalen pas op het laatste moment hun keuze, zo is duidelijk geworden. Dit betekent ook dat er veel zogeheten ‘strategische stemmen’, over links of over rechts, zullen worden uitgebracht.

Er zijn ruim 13,3 miljoen kiesgerechtigden.

De stembureaus sluiten vanavond om 21:00 uur. Aansluitend gaan de stemmenbussen open en zullen de stemmen worden geteld.

De uitslagen van Molenlanden zullen we zo snel mogelijk online publiceren.