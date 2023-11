Bibliotheek Nieuw-Lekkerland start Meldpunt Onbegrijpelijke Zaken

NIEUW-LEKKERLAND • Een moeilijke brief, website of formulier? In de bibliotheek van Nieuw-Lekkerland start op dinsdag 28 november het Meldpunt Onbegrijpelijke Zaken, dat daarbij kan helpen.

“We willen tijdens de lancering van het Meldpunt Onbegrijpelijke zaken zoveel mogelijk meldingen verzamelen van bewoners over moeilijke taal uit brieven, websites en formulieren”, meldt de bibliotheek. “Heb jij een goed voorbeeld of wil je hier graag bij zijn? Kom langs!”

Het meldpunt in de bibliotheek aan het Raadhuisplein 1 in Nieuw-Lekkerland is geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

“Wij verzamelen alle dingen die moeilijk te begrijpen zijn, en we staan klaar om je te helpen. Als het nodig is, nemen we contact op met de organisatie waar de melding over gaat, om te kijken of het eenvoudiger kan.”