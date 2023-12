Gerrit Schrijver zestig jaar bestuurslid IJsclub Zederik

za 23 dec. 2023, 20:00

Nieuws 185 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEERKERK • Een paar turven hoog was Gerrit Schrijver (86) uit Meerkerk toen hij leerde schaatsen, op Friese doorlopertjes. De sport zou altijd een passie blijven. Op maandag 27 november neemt IJsclub Zederik afscheid van hem, nadat hij zestig jaar bestuurslid is geweest.

Gerrit is geboren en getogen op een boerderij aan de Broekseweg. Samen met zijn drie oudere broers en jongere zusje ging hij al vroeg het ijs op. Hij vertelt: “Als er ijs in de sloten lag werd je erop gezet, achter een stoel. Al vrij gauw had ik de stoel niet meer nodig.” Met een schittering in zijn ogen: “Mijn broers schepten gangen in de sneeuw die op het ijs was gewaaid. Ik was nog zo klein dat ik er niet bovenuit kwam. Dat was geweldig.”

Land onder water

Mooie herinneringen aan ijswinters heeft hij legio. “In de oorlog hadden de Duitsers land onder water gezet. In 1945 ben ik als achtjarige met mijn broer Koos naar café Halfweg geschaatst, achter Lakerveld langs. Het was machtig.” Met enige weemoed blikt hij naar de rietkragen en het water van de Zederik achter zijn huis. “Je had meer winters dan tegenwoordig. Da’s aan de ene kant jammer, maar ik kan niet meer schaatsen, mijn evenwicht is niet meer zo goed. Tot mijn tachtigste heb ik geschaatst.” Fietsen doet hij nog fanatiek, op één dag naar Barneveld heen en weer bijvoorbeeld.

Zwieren

Na de doorlopertjes kreeg hij al vrij gauw noren waarop hij lang en hard kon schaatsen. “Dan reed ik een kwartier in de rondte en konden de anderen me niet bijhouden. Dat vond ik niet leuk. Ik leerde mezelf ook zwieren op mijn noren, dan kon ik met de meiden schaatsen. Ik dacht: ik kan wel eens kunstschaatsen kopen. Van mijn 22ste tot mijn 31ste heb ik op kunstschaatsen gestaan. Ik deed nog wel wedstrijden op noren, maar na de wedstrijd bond ik mijn kunstschaatsen weer onder.”

Leuke meid

Zijn mooiste herinneringen? “Zwieren met Nel Jongkind.. als je dat gezien had! We zwierden over de breedte van de baan, naar het eind toe. Ze was een dochter van de bakker, een leuke meid. We schaatsten ook vaak met een hele groep, maar er was er geen een die het kon als zij. Nee, er is nooit wat uit voortgekomen. Ik ben nooit getrouwd. “

Windwakken

Vaak waagde hij zich al na een paar nachten vorst op het ijs. “Maar ik ben er nooit helemaal doorheen gezakt.” Hij houdt een hand boven zijn knie, zegt lachend: “Tot zover. We gingen over ijs zó dun, dat was al gauw scholliggie lopen. Weet je wanneer mensen verdronken? Met sterk ijs en windwakken. Dan vriest het ‘s nachts een beetje dicht, en dan… dan ga je erdoor en glij je onder het ijs, dat verderop sterk is. Dan weet je niet welke kant je op moet. Zacht ijs gaat kapot, dan kom je wel aan de kant.”

De pineut

Geamuseerd vertelt hij hoe hij als 26-jarig in het bestuur van de ijsclub terechtkwam. “Het bestuur was destijds niet zo geweldig en er waren er niet zo’n dot. Ik doch, ik ga niet naar de vergadering, temee ben ik de pineut. De andere dag staat er iemand aan de deur. Gerrit, je ben bestuurslid geworden. Ik had ‘nee’ kunnen zeggen, maar ik heb toch ‘ja’ gezegd. Da’s wel een leuk spul om erbij te zetten in de krant. Dat is dus zestig jaar geworden.” Lachend: “En hij wou d’r niet in. Maar ik hield van ijs en het is goed bevallen eigenlijk.”

Zestig jaar

De eerste jaren waren er weinig vrijwilligers. “Maar de laatste jaren is het een bloeiende vereniging geworden. Zelf heb ik de laatste twee jaar weinig gedaan, dat snap ‘ie wel. Ze hebben me laten zitten om de zestig jaar vol te maken.”

Taai ijs

Gerrit was de man van de praktische bezigheden. “Ik was een werker, heb nooit wat bijgehouden op papier.” In de zomer knotte hij de wilgen langs de landijsbaan en maaide hij het gras met de trekker. Ook het mollen vangen hoorde bij zijn taken, net als de zorg voor een goed waterpeil. “Ik was ijsmeester, samen met de anderen hoor. We hebben een jaar gehad met maar ruim 5 centimeter ijs. Je moet eigenlijk 7 centimeter hebben, maar de rest zei: hup rijden. Als ik de boor eruit haalde zat er groenachtig spul aan, een soort wier. Waarom bleef het zo sterk? Door dat wier, daardoor was het ijs taai.”

Geen voorspelling

Hij durft niet te zeggen of we nog een goede ijswinter krijgen. “Ik begin eraan te twijfelen. Je weet het niet. Is de natuur zo van slag? Daar durf ik geen voorspelling over te doen.”