Dirk IV plein in Hoornaar krijgt volwassen bomen

HOORNAAR • Inwoners vonden het Dirk IV plein in Hoornaar maar kaal en grijs. Daar wordt binnenkort iets aan gedaan; nog voor de jaarwisseling komen er bomen. Later krijgt het plein meer groen.

Tijdens een dorpsbijeenkomst van het Dorpsraad Bruisend Hoornaar, afgelopen voorjaar, vroeg iemand of er iets gedaan kon worden aan het ‘grijze, ongezellige’ Dirk IV-plein. Het dorpsberaad klopte met die vraag aan bij de gemeente Molenlanden.

Hittestress

Het bleek niet eenvoudig om het plein aan te pakken. Omdat het plein zelf als waterberging is ingericht ligt er poreus materiaal onder de doorlatende bestrating. Er mag niet zomaar gegraven worden. Ook zijn, vanwege het gebruik van het plein voor evenementen, obstakels niet handig. Maar de gemeente dacht creatief mee. Het idee om bomen te planten en het plein te vergroenen sluit goed aan bij de wens van de gemeente om de hittestress op en om het plein te verminderen.

Bomen uit Giessen-Oudekerk

Tom Visser van de dorpsraad: “Het is geweldig dat de gemeente het idee zo snel heeft opgepakt. Het tweede markante is dat we bomen hergebruiken. Voor het einde van het jaar komen de bomen die in Giessen-Oudekerk weg moeten, in verband met de bouw van de nieuwe school, naar Hoornaar. Ze worden omzichtig uit de grond gepeuterd, met de hele wortelkluit. We krijgen hierdoor volwassen bomen. Daarmee is dit kostentechnische een zeer lucratieve oplossing. Er komen zes bomen in de bestrating en nog een aantal voor de school, om de middagzon wat van de gevel af te houden.”

Versteende situatie

Over het aanvankelijke ontwerp voor het plein zegt Visser: “In de periode dat het plein werd aangelegd was de gedachtegang dat muurtjes voor geborgenheid zouden zorgen. Het gevolg is dat een versteende situatie is ontstaan. Een deel van de steenkorven wordt verwijderd, daar komen perken voor terug. Perken rondom de bomen worden vergroot waardoor de bomen beter zullen tieren.”

Parkeerplaatsen

Zonder slag of stoot ging het niet. “Er was discussie: hoe kunnen we perken aanleggen, want dat gaat ten koste van enkele parkeerplaatsen. Uiteindelijk kreeg vergroening toch voorrang boven tien parkeerplekken.” Wat de waterberging betreft: “De perken worden tot op het grondwater uitgegraven, dan is de waterdoorlatenheid niet slechter dan met de speciale bestrating met lava eronder.”

Ontwerp

Wethouder Jan Lock presenteerde op woensdag 15 november het ontwerp voor de vergroening. Hij deed dat in het kader van Nationale Boomplantdag.Projectleider is Wouter de Ruijter en ook groen-deskundige, Marinus van der Vliet is erbij betrokken.