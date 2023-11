advertorial

‘Je weet dat je nooit je vingers brandt als je iemand aanbeveelt’

ma 20 nov. 2023, 15:26

Bij netwerken draait het om het opbouwen én onderhouden van relaties. Daar weten ze bij Business Open alles van. In Noordeloos ontbijten ondernemers uit de regio iedere twee weken met elkaar om zo te bouwen aan een rotsvast netwerk.

Bastiaan de Groot is nu zo’n vier jaar lid van Business Open. Het BO-netwerk ziet hij als een zeer waardevol netwerk. “Je merkt dat je wel een jaar tot anderhalf jaar nodig hebt om dat goede netwerk op te bouwen. De ondernemers die ook lid zijn, leren steeds beter kennen wat we doen. Dus het worden steeds betere en trouwere ambassadeurs. Daarom blijf ik er ook voor pleiten: probeer er langer gebruik van te maken en niet maar een jaartje. Het effect is gewoon groter naar mate je langer lid bent.”

Bastiaan is mede-eigenaar van ABC Scherm en met het bedrijf levert hij led-schermen voor binnen en buiten waar hij voor zijn klanten bijvoorbeeld sportuitslagen, sponsorbeelden, advertenties en bedrijfsinformatie op kan tonen. Bij verschillende leden van Business Open heeft hij schermen geplaatst, maar nog veel vaker plaatst hij schermen bij mensen uit het netwerk van zijn medeleden. “Business Open leverde me al veel mooie samenwerkingen op. Het is ook een hele gevarieerde groep ondernemers en terwijl het voelt alsof je in een vriendschappelijke sfeer over zaken praat, help je elkaar om de zoekvragen in te vullen. Als je de juiste zoekvraag stelt, zal je door het BO-netwerk altijd weer op weg geholpen worden om er business uit te halen.”

Dat kan Mark Timmer alleen maar beamen. In juni 2013 werd hij lid van Business Open, dat toen nog in Almkerk huisvestte. “Ik ben op dit moment het langste lid van alle leden in Noordeloos. En dat terwijl ik eigenlijk niet verwachtte dat ik er met Van der Wal Interieur Adviseurs werk uit zou kunnen halen. Ik lever alleen maar particulier en behoor dus eigenlijk niet tot de doelgroep van Business Open. Maar ik had destijds ook nog een projectinrichtingsbedrijf en voor dat bedrijf werd ik lid. Daar wilde ik een zakelijk netwerk voor opbouwen. Maar grappig genoeg zijn veel ondernemers van Business Open privé klant bij me geworden.”

Toen de netwerkclub verhuisde van Almkerk naar Noordeloos, stopten een aantal vrienden van Mark met de ontbijtsessies. “Toen ben ik de balans gaan opmaken hoeveel werk ik uit dit netwerk heb gehaald en toen kwam ik op zóveel klanten, dat ik toch lid ben gebleven. Sindsdien houd ik per jaar bij wat ik aan dit netwerk verdien en dat is meer dan genoeg om voorlopig nog lid te blijven”, lacht de merkmeubelinrichter uit Leerdam. “Wat ik het mooie vind aan dit netwerk, is dat we elkaar naar buiten toe ook adviseren. Ik doe veel in de sport en dan neem ik geregeld een ABC Scherm mee. Als je iemand bij je netwerk aandraagt, dan ben je daar toch een beetje verantwoordelijk voor. Doordat je elkaar zo goed kent, weet je bij dit netwerk dat je nooit je vingers brandt als je iemand aanbeveelt.”

Meer weten? Kijk op businessopen.nl.