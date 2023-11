Inner Wheel en Soroptimisten steunen Orange the World

ma 20 nov. 2023, 12:00

REGIO • De Internationale Dag van Geweld tegen Vrouwen, start de campagne ‘Orange the World’. Deze loopt tot en met 10 december, de Internationale Mensen-rechtendag. SI Merwekring en Inner Wheel (beide Gorinchem en omstreken) doen in de tussenliggende 16 dagen mee op diverse actieonderdelen van deze campagne.

Op vrijdag 24 november 2023 wordt om 11.30 het startsein gegeven voor de acties in de regio met het aanbrengen van het logo van ‘Orange the World’ op het wegdek Buiten de Waterpoort in Gorinchem door wethouder Eva Dansen van de gemeente Gorinchem, samen met leden van Inner Wheel Gorinchem en SI Merwekring Gorinchem en omstreken. Tot en met 10 december 2023 zijn er raamstickers en wapperende vlaggen te zien, met een opgeheven oranje hand en de tekst ‘Stop Geweld Tegen Vrouwen’. Onder andere bij DHC Advocaten en de Groote Sociëteit te Gorinchem. En ook bij leden van Inner Wheel en SI Merwe-kring. Daarnaast worden er gebouwen in het oranje licht gezet, zoals Slot Loevestein, Theater ’t Pand en Hotel Van der Valk in Gorinchem. Iedereen wordt opgeroepen in de campagneperiode een oranje lichtje voor het raam te zetten, thuis of elders.

Dinsdag 28 november 2023 zijn er twee filmvoorstelling, die passen bij het thema, in Theater ’t Pand te Gorinchem (aanvang 14.00 en 20.15 uur). Kaarten kunnen worden besteld via: www.filmhuispand.nl.

Donderdag 30 november 2023 is er een Orange the World optocht door het centrum van Gorinchem. Deze start om 19.15 uur Buiten de Waterpoort.

En op vrijdag 8 december 2023 wordt er om 12.00 uur een speciale Orange the World stoeptegel geplaatst bij de ingang van het Stadhuis van Gorinchem.

Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dit percentage zelfs hoger. Het is daarom belangrijk dat door middel van de campagne ‘Orange the World’ aandacht wordt gevraagd voor dit grote probleem. Inner Wheel en SI Merwekring verlenen met overtuiging hun medewerking aan deze campagne zodat in de regio Gorinchem hier ook aandacht voor is. Het landelijk telefoonnummer voor huiselijk geweld is 0800-2000.