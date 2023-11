Milieupas voortaan nodig bij brengen grofvuil bij milieustraten van Waardlanden

ma 20 nov. 2023, 11:48

REGIO • Vanaf 1 december dit jaar moeten inwoners hun milieupas meenemen wanneer ze met grofvuil komen naar de milieustraten van Waardlanden komen.

In 2024 kunnen inwoners van Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden drie keer per jaar gratis grof tuinafval, puin, schoon hout, geïmpregneerd hout, gips/cellenbeton, bitumen (dakleer) en grof huishoudelijk afval bij een milieustraat van Waardlanden brengen. Na drie keer moeten ze hiervoor betalen.

Alle andere afval- en grondstoffen kunnen zij gratis blijven brengen. Inwoners van Vijfheerenlanden hebben ook de milieupas nodig voor toegang, maar hoeven voor geen enkele afval- of grondstofsoort apart te betalen. Deze gemeente neemt later een besluit over de invoering van tarieven.

Omdat inwoners na 1 december 2023 de milieustraten van Waardlanden niet meer kunnen bezoeken zonder milieupas, krijgen de inwoners van de buitengebieden deze week ook een milieupas opgestuurd.

Men kan grofvuil zelf wegbrengen naar een milieustraat van Waardlanden of thuis laten ophalen. Vanaf 1 januari 2024 geldt hiervoor een tarief. De gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden voeren deze tarieven in om de kosten voor afvalverwerking beheersbaar te houden en eerlijker te verdelen. Het zorgt ervoor dat de ‘vervuiler betaalt’. Men betaalt dus alleen voor het eigen grofvuil.

Ook willen de gemeenten met een tarief op grofvuil inwoners aanmoedigen thuis hun grofvuil uit elkaar te halen en gescheiden in te leveren bij de milieustraat. Zo kunnen grondstoffen opnieuw gebruikt worden.

Meer informatie en het antwoord op veelgestelde vragen zijn te vinden op www.waardlanden.nl/grofvuil.