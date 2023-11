Appelflappen, grillworsten en kerstkaarten voor het goede doel

ma 20 nov. 2023, 10:54

NIEUWPOORT/REGIO • De thuisfrontcommissie van Anna Laura Visser uit Nieuwpoort heeft een actie georganiseerd met appelflappen, grillworsten en kerstkaarten.

Anna Laura is uitgezonden namens TWR (Trans World Radio) naar Slowakije. Het is haar verlangen om mensen te bereiken met het evangelie met hedendaagse middelen. Zo kunnen de mensen in Europa in contact komen met het evangelie en het werk van TWR.

Enkele weken geleden heeft zij bekend gemaakt dat ze de roeping heeft om haar termijn te verlengen met drie jaar. Om dit te kunnen realiseren, moet er wel financiële ondersteuning komen en dat kan onder meer door mee te doen aan de actie.

De appelflappen zijn van bakker Hijkoop. Deze kosten 2 euro per stuk, per 4 stuks is de prijs 7 euro.

Grillworsten naturel of kaas van Slagerij Zweistra zijn 8 euro per stuk. Voor twee stuks is de prijs 15 euro.

Ook heeft Anna Laura zelf weer prachtige kerstkaarten ontworpen. De kosten hiervan bedragen 12,50 euro per set en twee sets voor 20 euro. Een set bevat 10 kaarten.

De bestellingen kunnen op 1 december 2023 op de Hoogstraat 5 te Nieuwpoort (verenigingsgebouw CGK Nieuwpoort) tussen 16.00 en 19.00 uur opgehaald worden. Ook kan men kiezen voor bezorging in Nieuwpoort, Langerak, Groot-Ammers, en Giessenburg.

De bestelling doorgeven kan via de e-mail: tfc.annalaura@gmail.com. Of via een online bestelformulier op: https://ap.lc/tIrov. De opbrengst van deze actie is geheel ten behoeve van het werk van Anna Laura in Slowakije.