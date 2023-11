Gezellige drukte tijdens ondernemersontbijt Molenlanden

vr 17 nov. 2023, 13:40

Nieuws 850 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OUD-ALBLAS • Bij het ondernemersontbijt in Molenlanden was het vrijdagochtend 17 november gezellig druk. Op deze landelijke Dag van de Ondernemer werden de Molenlandse ondernemers getrakteerd op een lekker ontbijt met een interactief programma.

De gemeente wil hen hiermee bedanken voor hun inzet. Dit jaar opende Tuytel BV in Oud-Alblas de deuren voor ondernemers.

Tijdens deze ochtend namen Arnold Tuytel en Gert-Jan de Groot van Graan&Zo, ook uit Oud-Alblas, de aanwezigen mee in hun ondernemersverhaal. Waarbij Arnold Tuytel onder andere vertelde over het belang van samenwerken: “Als je elkaar kent dan helpt dat om processen te versnellen en dingen voor elkaar te krijgen.”

Als Alblasserwaardse ondernemers weten Arnold en Gert-Jan elkaar goed te vinden. Ook Gert-Jan geeft aan dat samen aan iets bouwen het ondernemen leuk maakt. “Ik wil graag het beste uit mensen halen, want die maken het succes van je onderneming.”

Piet Vat, wethouder economie: “Wat was het een feest om weer zoveel ondernemers te zien en te spreken. Dit is waar we het voor doen. De passie en gedrevenheid van de sprekers zie ik bij veel Molenlandse ondernemers. Wat ik ook mooi vind is dat deze ondernemers ook aandacht hebben voor de volgende generatie en kijken hoe ze hen kansen kunnen bieden. Als we hierin samen optrekken, kunnen we zoveel voor elkaar krijgen.”

Dankzij de inspirerende verhalen en het enthousiasme van de ondernemers kijkt de gemeente terug op een geslaagd ondernemersontbijt.