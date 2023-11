Molenlanden zet in op max 75 asielzoekers per locatie; COA moet nog overtuigd worden, overleg hierover vindt plaats

vr 17 nov. 2023, 13:19

MOLENLANDEN • Opvanglocaties met maximaal 75 asielzoekers, daar wil het Molenlandse gemeentebestuur ruimte aan bieden. Met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat hier nu nog weinig voor voelt, vindt al overleg plaats.

Het is niet de vraag óf Molenlanden asielzoekers op moet vangen, maar wanneer. Daar is wethouder Arco Bikker van overtuigd. “De druk om een bijdrage te leveren wordt vanuit de landelijke overheid steeds groter. De Spreidingswet of een variatie daarop gaat er komen. We moeten naar structurele oplossingen kijken in plaats van elke keer tijdelijk iets op te tuigen.”

In plaats van dat af te wachten of de hakken in het zand te zetten, kiest het gemeentebestuur ervoor om ook haar verantwoordelijkheid te pakken in deze opgave. Daarom is de gemeente nu aan het onderzoeken hoe de opvang van asielzoekers passend bij de gemeente ingevuld zou kunnen worden. Op basis van onder meer een enquête onder inwoners zijn zeven criteria opgesteld. Het doel: keuzes maken voor locaties met uitgangspunten die inwoners belangrijk vinden.

Niet gewend

De meest ambitieuze is het maximum van 75 asielzoekers per locatie. “Het COA is nog niet gewend daarmee te werken”, vertelt wethouder Bikker. “In Gorinchem komt de kleinste opvang van Nederland, met 150 asielzoekers. Voor het COA is dat echt de ondergrens. Zij hebben het liever over enkele honderden opvangplekken op een locatie. “Ik begrijp dat ook wel: de kosten zijn bij kleinere aantallen relatief veel groter. Maar voor ons is dit de max. De opvang moet passen bij de schaal van onze kernen. Het overleg hierover met het COA loopt al.”

Aan het onderzoek deden 1.200 Molenlanders mee. Een derde van hen gaf aan de komst van asielzoekers te zien zitten, een derde juist niet en een derde staat er terughoudend in: als het niet anders kan, dan moet het maar. Opvallend is dat zo’n 75 procent aangaf: ‘Als je het doet, doe het dan goed’.

Lange termijn

Dat resulteerde mede in de tweede invalshoek: insteken op de lange termijn. Investeren in opvang en draagvlak, het opzetten van een netwerk van vrijwilligers, volgens Molenlanden is het zonde om dat voor zes maanden of een jaar te doen. Daarom is het uitgangspunt locaties die voor minimaal tien jaar blijven staan.

Wat betreft de plek gaat het gemeentebestuur voor de rand van een dorp. “De enquête liet zien dat de meningen gelijk verdeeld waren: in het midden van het dorp, om zo makkelijk contacten te kunnen leggen, of juist buiten het dorp op bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Daarom hebben we voor deze insteek gekozen.”

Scan

Als de raad akkoord gaat met de criteria en de voorgestelde aanpak komt er een scan naar potentiële locaties. Deze worden getoetst aan de criteria; op basis daarvan maakt het college een besluit over welke plekken in aanmerking komen en stapt daarmee naar het COA.

Een prangende vraag is: waar moeten deze locaties komen? De ruimte is in Molenlanden, en dat is politiek uitgedrukt, beperkt. Wethouder Arco Bikker wil daarom werken onder de vlag van tijdelijkheid. “Dat voorkomt de noodzaak om de langdurige procedures van het aanpassen van bestemmingsplannen in te gaan. Je zou ervoor kunnen kiezen om een tijdelijke opvangplek te realiseren en vervolgens die procedures aan te gaan.”

Provincie dient mee te bewegen

Een andere obstakel is de opstelling van de provinciale overheid, die bebouwing buiten de bebouwde kom in het landelijke gebied liever niet dan wel ziet. “Dat is tegenstrijdig: we krijgen de opdracht om opvang te realiseren, maar worden daarin sterk beperkt. De provincie zal daarin wel mee dienen te bewegen.”