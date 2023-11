Ruim honderd belangstellenden bij inloopavond in Hoornaar over energiebesparing

vr 17 nov. 2023, 12:05

HOORNAAR • De inloopavond van Hoornaar Energieneutraal werd op maandag 13 november bezocht door ongeveer honderd belangstellenden.

Ook wethouder Jan Lock en een aantal raadsleden kwamen een kijkje nemen. De aanwezige lokale ondernemers kregen tal van vragen over hoe energiebesparing in een bepaalde persoonlijke situatie zou kunnen worden gerealiseerd. Het was, naast informatief, ook een gezellige avond.