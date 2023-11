Einde aan sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond: cameratoezicht en boetes vanaf maart

vr 17 nov. 2023, 11:52

VIANEN/LEXMOND • De gemeente Vijfheerenlanden is gisteren officieel begonnen met een campagne die sluipverkeer tussen de A2 (Vianen) en A27 (Lexmond) moet tegengaan. Vanaf maart 2024 geldt er tussen 15:00 uur en 19:00 uur een inrijverbod voor automobilisten zonder ontheffing en is er cameratoezicht om dit te controleren.

Tussen de 600 en 700 motorvoertuigen per uur maken in de avondspits gebruik van de sluiproute om files op de snelweg te vermijden. Hierdoor ontstaat er een opstopping van verkeer rond de Bentz-Berg in Vianen. Bovendien kunnen inwoners van Amaliastein de wijk maar moeilijk verlaten met de auto.

Informeren

De komende maanden neemt de gemeente eerst de tijd om automobilisten te informeren over de nieuwe situatie. Dit doet men onder andere door middel van een reeks nieuwe informatieborden langs de route. De borden werden gisteren door wethouder Joop van Montfoort en inwoners van de wijk Amaliastein onthuld. De inwoners van deze wijk ondervinden al jaren hinder van het sluipverkeer.

“Daarom zijn we blij dat er nu eindelijk een oplossing is”, stelt wethouder Van Montfoort. “In 2017 hebben we hetin de gemeenteraad al gehad over een mogelijke oplossing. Het heeft veel tijd en energie gekost, want er waren de nodige hobbels te overwinnen. Zo moesten we met het OM in gesprek, zij zijn immers verantwoordelijk voor het uitschrijven van de boetes. Met dit resultaat blijkt het allemaal de moeite waard. Deze maatregelen komen de leefbaarheid en verkeersveiligheid ten goede.”

Boete

Voortuigen die vanaf maart geen ontheffing hebben en toch tussen 15:00 uur en 19:00 uur binnendoor van Vianen naar Lexmond rijden riskeren een boete van maar liefst 100 euro. Daar komt dan ook nog 9 euro aan administratiekosten bij. Het is de bedoeling dat inwoners van Vijfheerenlanden allemaal een ontheffing krijgen.

Om sluipverkeer verder te voorkomen is de gemeente momenteel ook nog bezig om ervoor te zorgen dat Google Maps het inrijverbod aangeeft en de sluiproute niet als alternatieve route aangeeft.

In onderstaande animatievideo wordt het inrijverbod verder uitgelegd. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.