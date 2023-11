advertorial

Voetcentrum Giessenburg: ‘waardevolle samenwerking tussen verschillende specialismen’

vr 17 nov. 2023, 10:26

Met drie pedicures, een podotherapeut en een orthopedische schoenmaker, kan iedereen met iedere voetklacht terecht in het Voetcentrum op de eerste etage van het Gezondheidscentrum in Giessenburg. De samenwerking tussen de verschillende specialismen is waardevol, vinden Zinaida Sarkisian van Podotherapie Van der Eerden en Joren Bronkhorst van Bronkhorst Orthopedische Schoentechniek.

“Iedereen die te maken heeft met voetklachten of klachten die voortkomen uit een verkeerde stand van de voet, zien we bij ons in de praktijk. We zien veel diabetespatiënten, die via de huisarts of internist naar ons worden doorverwezen. Maar ook mensen die door de pedicure worden gezien, worden met bepaalde klachten naar ons doorverwezen”, vertelt Zinaida.

Signalerende functie

Tamara van Bruggen, medisch pedicure en initiatiefneemster van het Voetcentrum in Giessenburg, beaamt dat. “Als pedicures hebben we een signalerende functie. Zo kan ik iemand naar de orthopedisch schoenmaker of podotherapeut verwijzen voor een steunzool. En komt een likdoorn steeds op dezelfde plek terug, dan kan dat een teken zijn dat er een andere behandeling nodig is. Ik overleg dan met de podotherapeut of met Bronkhorst of zij daarbij kunnen helpen.”

Zinaida benadrukt dat het zeker niet allemaal kommer en kwel is bij haar in de behandelkamer. “We hebben een groot klantenbestand van mensen die over het algemeen gezonde voeten hebben. Dan kun je denken aan sporters, dansers en kinderen. Tevens stippen we wratten aan en werken we met een Zebris Analyse Systeem. Dit is een loopband waarmee we een nauwkeurige loopanalyse kunnen maken. En uiteraard meten we ook steunzolen aan. Dit is waar de meeste mensen een podotherapeut van zullen kennen. We produceren deze steunzolen zelf. Doordat we het in eigen beheer houden, houden we er grip op. ”

Multidisciplinair overleg

“En de lijntjes zijn zo heel kort”, vult Joren van Bronkhorst Orthopedische Schoentechniek aan. “Van der Eerden en Bronkhorst hebben een overlap als het gaat om steunzolen, maar dit bijt elkaar niet. We zien het juist als een versterking van elkaar. Bronkhorst kan met de schoenspeciaalzaak uit de binnenstad van Gorinchem en de kennis en mogelijkheden van de orthopedische afdeling bijna iedereen bedienen. Zo is het mogelijk om een passende schoen te vinden en indien nodig aanpassingen uit te voeren. Het toevoegen van ruimte in de schoen bij een hallux valgus, extra afwikkeling creëren of een zoolverstijving om piekdruk te verminderen. Mochten problemen met aanpassingen niet verholpen worden, dan kunnen er altijd nog maatschoenen gemaakt worden. Het Voetcentrum zien we als combinatie van verschillende disciplines die elkaar alarmeren en versterken. Bronkhorst maakt samen met Podotherapie van der Eerden deel uit van de multidisciplinaire samenwerking in het Beatrixziekenhuis. Tijdens de ‘diabetesvoetenpoli’ zien we samen met de chirurg, internist, revalidatiearts en benodigde verpleegkundigen de patiënt. Er wordt direct een plan opgesteld. Dit plan kan vaak in eigen omgeving, bijvoorbeeld in het Voetcentrum, uitgevoerd worden door de aangesloten medisch pedicure.”

Bronkhorst Orthopedische Schoentechniek

Twijnstraat 1, Gorinchem

0183-633113

www.bronkbv.nl

Podotherapie Van der Eerden

Kastanjeplein 9, Giessenburg

0416-530259

www.podotherapievandereerden.nl